Eventi e scadenze del 16 ottobre 2025

(Teleborsa) -
Giovedì 16/10/2025 Appuntamenti
: Festival "è cultura!"
- Evento promosso da ABI e ACRI con FEDuF(Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio) e con la partecipazione di Banca d'Italia. La manifestazione si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed ha il patrocinio del Ministero della Cultura e della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO (da sabato 11/10/2025 a sabato 18/10/2025) Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting annuale 2025
- Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings, si svolge a Washington D.C. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondiale (da lunedì 13/10/2025 a domenica 19/10/2025) "Digital Innovation Forum - ComoLake2025"
- Villa Erba, Cernobbio - 3ª edizione del forum promosso dalla Fondazione Innovazione Digitale ETS, che rappresenta una piattaforma di incontro tra Istituzioni, Operatori e Mondo della Ricerca su innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e digitalizzazione, favorendo il dialogo tra Policy Maker, Industria e Accademia (da martedì 14/10/2025 a venerdì 17/10/2025) BCE - Christine Lagarde
- La Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, partecipa Meeting annuale 2025 del Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale (MF/World Bank annual meetings) a Washington, D.C. (da martedì 14/10/2025 a domenica 19/10/2025) Meeting annuale IIF 2025
- Washington, D.C. - Il Meeting annuale dell'Institute of International Finance sarà focalizzato su futuro della regolamentazione prudenziale, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti, risorse digitali e tokenizzazione e prospettive economiche e geopolitiche globali. Parteciperanno CEO e Presidenti di grandi istituzioni finanziarie, Ministri delle Finanze e Governatori di Banche Centrali, e Autorità internazionali di regolamentazione provenienti da tutto il mondo che offriranno prospettive sull'economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziari (da martedì 14/10/2025 a venerdì 17/10/2025) BCE - Christine Lagarde
- La Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, partecipa Meeting annuale 2025 del Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale (MF/World Bank annual meetings) a Washington, D.C. (da martedì 14/10/2025 a domenica 19/10/2025) Leadership Forum 2025
- Teatro degli Arcimboldi, Milano - Business event dedicato ai temi della leadership e del management dove migliaia di decision maker, imprenditori e top manager incontreranno innovatori, business thinker e talenti globali per un confronto sul tema della leadership con speech e momenti dedicati (da mercoledì 15/10/2025 a giovedì 16/10/2025) G20 - 4th Finance and Central Bank Ministerial Meeting
- Washington DC - Il meeting si terrà in concomitanza con la Riunione Annuale del Fondo Monetario Internazionale (IMF) e della Banca Mondiale. Si riuniranno i ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali dei paesi membri del G20 per discutere sfide economiche globali, stabilità finanziaria e politiche per promuovere la crescita economica. La presidenza è del Sud Africa, con il Ministro delle Finanze Enoch Godongwana e il Governatore della SARB Lesetja Kganyago come co-presidenti del Finance Track. Parteciperà anche il ministro Giorgetti (da mercoledì 15/10/2025 a giovedì 16/10/2025) MED Dialogues 2025
- Palazzo Reale, Napoli - 11ª edizione della conferenza internazionale sul mediterraneo organizzata dal MAECI con ISPI che riunisce rappresentanti politico-istituzionali di primo livello, funzionari, esperti, analisti ed esponenti della società, dell'economia e dei media per discutere di alcuni dei temi fondamentali per il Mediterraneo. Interverranno, tra gli altri, il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, e del Presidente dell'ISPI, Franco Bruni (da mercoledì 15/10/2025 a venerdì 17/10/2025) Attività di Governo - Lorenzo Fontana
- Montecitorio - Alle ore 10.00, indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, al forum "Diritto di restare e di rientro: opportunità per Italia e Africa" e alle ore 11.00 il Presidente della Camera incontrerà una delegazione dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Internet Governance Forum Italia 2025
- Roma, Horti Sallustiani e sede di Maker Faire al Gazometro Ostiense - Evento organizzata da Unioncamere, che promuove il dibattito e il confronto sulle politiche pubbliche relative alla gestione e all'evoluzione di internet e del digitale. Tra gli interventi, il Sottosegretario Alessio Butti (da confermare), Giovanni Santella (DG AGCOM), Giuseppe Tripoli (Segretario Generale Unioncamere) e Mario Nobile (DG AgID) (da giovedì 16/10/2025 a venerdì 17/10/2025)
09:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Roma - Il Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella sarà alla cerimonia di inaugurazione del Museo e Rete per l'Alimentazione e l'Agricoltura della FAO
09:30 - Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2025 e FAO 80
- Sede FAO - Quest'anno la Giornata Mondiale dell'Alimentazione coincide con l'80° anniversario della FAO e avrà come tema "Mano nella mano per un cibo migliore e un futuro migliore". Parteciperanno all'evento. tra gli altri, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Ministro Tajani, il Direttore Generale della FAO, QU Dongyu, Sua Sanità Papa Leone XIV, la Regina Letizia di Spagna e la Principessa Basma Bint Ali di Giordania
09:30 - Aigrim Day 2025 Forum della ristorazione in catena
- Confcommercio Milano - Evento organizzato da AIGRIM e FIPE-Confcommercio per fare il punto sull'evoluzione del mercato della ristorazione organizzata con i principali player del settore, aziende leader del mercato, rappresentanti del mondo associativo e delle istituzioni. Interverranno, tra gli altri, il Ministro Lollobrigida, i Presidenti di FIPE-Confcommercio, AIGRIM FIPE e CNCC, gli AD di McDonald's Italia e La Piadineria e l'AD e Presidente del Gruppo San Benedetto
09:45 - AdEPP - Stati Generali dei Liberi Professionisti 2025
- Cinema Barberini, Roma - Edizione 2025 dell'appuntamento annuale organizzato da AdEPP, che coinvolge illustri rappresentanti del mondo politico, imprenditoriale, bancario e assicurativo. Interverranno, tra gli altri, il Presidente dell'AdEPP, i ministri Bernini, Calderone, Tajani e Foti, e gli AD di Gruppo Banco BPM, Poste Italiane e Garofalo Health Care
17:30 - Report "AI e Cybersicurezza, impatti dell'intelligenza artificiale su società e istituzioni"
- Camera dei Deputati -Presentazione del report "AI e Cybersicurezza, impatti dell'intelligenza artificiale su società e istituzioni" per mostare come l'intelligenza artificiale non sia più soltanto uno strumento di innovazione, ma anche un'arma a disposizione di chiunque
18:30 - "Il benessere del lavoratore: dalla questione salariale alla sicurezza nei luoghi di lavoro"
- sede di Comin & Partners, Roma - L'incontro sarà un momento di confronto tra istituzioni, aziende e terze parti sui temi del welfare e del benessere del lavoratore, con attenzione al ruolo del welfare aziendale e delle politiche pubbliche a sostegno delle imprese. Interverranno, tra gli altri, il Sottosegretario Claudio Durigon, Marcello Fiori (DG Inail), Valeria Vittimberga (DG Inps) e Rosario De Luca (Presidente Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro) Titoli di Stato
: Tesoro
- Regolamento Medio-Lungo Aziende
: Brunello Cucinelli
- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Danieli
- Appuntamento: Presentazione Analisti Dhh
- Appuntamento: Presentazione Analisti EssilorLuxottica
- Risultati di periodo: Fatturato Q3 2025 Lindbergh
- Appuntamento: Presentazione Analisti Manpowergroup
- Risultati di periodo Saccheria F.Lli Franceschetti
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive U.S. Bancorp
- Risultati di periodo(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))