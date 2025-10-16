Eventi e scadenze del 16 ottobre 2025

Giovedì 16/10/2025

(Teleborsa) -- Evento promosso da ABI e ACRI con FEDuF(Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio) e con la partecipazione di Banca d'Italia. La manifestazione si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed ha il patrocinio del Ministero della Cultura e della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO- Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings, si svolge a Washington D.C. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondiale- Villa Erba, Cernobbio - 3ª edizione del forum promosso dalla Fondazione Innovazione Digitale ETS, che rappresenta una piattaforma di incontro tra Istituzioni, Operatori e Mondo della Ricerca su innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e digitalizzazione, favorendo il dialogo tra Policy Maker, Industria e Accademia- La Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, partecipa Meeting annuale 2025 del Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale (MF/World Bank annual meetings) a Washington, D.C.- Washington, D.C. - Il Meeting annuale dell'Institute of International Finance sarà focalizzato su futuro della regolamentazione prudenziale, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti, risorse digitali e tokenizzazione e prospettive economiche e geopolitiche globali. Parteciperanno CEO e Presidenti di grandi istituzioni finanziarie, Ministri delle Finanze e Governatori di Banche Centrali, e Autorità internazionali di regolamentazione provenienti da tutto il mondo che offriranno prospettive sull'economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziari- La Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, partecipa Meeting annuale 2025 del Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale (MF/World Bank annual meetings) a Washington, D.C.- Teatro degli Arcimboldi, Milano - Business event dedicato ai temi della leadership e del management dove migliaia di decision maker, imprenditori e top manager incontreranno innovatori, business thinker e talenti globali per un confronto sul tema della leadership con speech e momenti dedicati- Washington DC - Il meeting si terrà in concomitanza con la Riunione Annuale del Fondo Monetario Internazionale (IMF) e della Banca Mondiale. Si riuniranno i ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali dei paesi membri del G20 per discutere sfide economiche globali, stabilità finanziaria e politiche per promuovere la crescita economica. La presidenza è del Sud Africa, con il Ministro delle Finanze Enoch Godongwana e il Governatore della SARB Lesetja Kganyago come co-presidenti del Finance Track. Parteciperà anche il ministro Giorgetti- Palazzo Reale, Napoli - 11ª edizione della conferenza internazionale sul mediterraneo organizzata dal MAECI con ISPI che riunisce rappresentanti politico-istituzionali di primo livello, funzionari, esperti, analisti ed esponenti della società, dell'economia e dei media per discutere di alcuni dei temi fondamentali per il Mediterraneo. Interverranno, tra gli altri, il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, e del Presidente dell'ISPI, Franco Bruni- Montecitorio - Alle ore 10.00, indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, al forum "Diritto di restare e di rientro: opportunità per Italia e Africa" e alle ore 11.00 il Presidente della Camera incontrerà una delegazione dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti- Roma, Horti Sallustiani e sede di Maker Faire al Gazometro Ostiense - Evento organizzata da Unioncamere, che promuove il dibattito e il confronto sulle politiche pubbliche relative alla gestione e all'evoluzione di internet e del digitale. Tra gli interventi, il Sottosegretario Alessio Butti (da confermare), Giovanni Santella (DG AGCOM), Giuseppe Tripoli (Segretario Generale Unioncamere) e Mario Nobile (DG AgID)09:30 -- Roma - Il Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella sarà alla cerimonia di inaugurazione del Museo e Rete per l'Alimentazione e l'Agricoltura della FAO09:30 -- Sede FAO - Quest'anno la Giornata Mondiale dell'Alimentazione coincide con l'80° anniversario della FAO e avrà come tema "Mano nella mano per un cibo migliore e un futuro migliore". Parteciperanno all'evento. tra gli altri, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Ministro Tajani, il Direttore Generale della FAO, QU Dongyu, Sua Sanità Papa Leone XIV, la Regina Letizia di Spagna e la Principessa Basma Bint Ali di Giordania09:30 -- Confcommercio Milano - Evento organizzato da AIGRIM e FIPE-Confcommercio per fare il punto sull'evoluzione del mercato della ristorazione organizzata con i principali player del settore, aziende leader del mercato, rappresentanti del mondo associativo e delle istituzioni. Interverranno, tra gli altri, il Ministro Lollobrigida, i Presidenti di FIPE-Confcommercio, AIGRIM FIPE e CNCC, gli AD di McDonald's Italia e La Piadineria e l'AD e Presidente del Gruppo San Benedetto09:45 -- Cinema Barberini, Roma - Edizione 2025 dell'appuntamento annuale organizzato da AdEPP, che coinvolge illustri rappresentanti del mondo politico, imprenditoriale, bancario e assicurativo. Interverranno, tra gli altri, il Presidente dell'AdEPP, i ministri Bernini, Calderone, Tajani e Foti, e gli AD di Gruppo Banco BPM, Poste Italiane e Garofalo Health Care17:30 -- Camera dei Deputati -Presentazione del report "AI e Cybersicurezza, impatti dell'intelligenza artificiale su società e istituzioni" per mostare come l'intelligenza artificiale non sia più soltanto uno strumento di innovazione, ma anche un'arma a disposizione di chiunque18:30 -- sede di Comin & Partners, Roma - L'incontro sarà un momento di confronto tra istituzioni, aziende e terze parti sui temi del welfare e del benessere del lavoratore, con attenzione al ruolo del welfare aziendale e delle politiche pubbliche a sostegno delle imprese. Interverranno, tra gli altri, il Sottosegretario Claudio Durigon, Marcello Fiori (DG Inail), Valeria Vittimberga (DG Inps) e Rosario De Luca (Presidente Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro)- Regolamento Medio-Lungo- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Appuntamento: Presentazione Analisti- Appuntamento: Presentazione Analisti- Risultati di periodo: Fatturato Q3 2025- Appuntamento: Presentazione Analisti- Risultati di periodo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Risultati di periodo