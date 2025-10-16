Facile.it acquista il portale Pratiche Auto Online

(Teleborsa) -, proprietaria del portale, con l'obiettivo di potenziare i servizi offerti agli automobilisti.Fondata nel 2022 da Edoardo Guglielmini e Sandro Borella, Pratiche Auto Online è una startup con sede a Treviso che offre una piattaforma digitale di intermediazione perautomobilistiche per privati. Nata con l'obiettivo diassociati ai servizi tradizionali, pur mantenendo un legame con il territorio attraverso una rete di agenzie partner, Pratiche Auto Online offre un'esperienza utente prevalentemente online.Grazie all’acquisizione , di cui non è stata resa nota la cifra,, potenziando al contempo i servizi a disposizione nei propri canali fisici, a cominciare dagli oltre 70 Facile.it Store presenti sul territorio italiano.