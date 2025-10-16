Facile.it acquista il portale Pratiche Auto Online

(Teleborsa) - Facile.it annuncia l'acquisizione della società Pao
, proprietaria del portale Pratiche Auto Online
, con l'obiettivo di potenziare i servizi offerti agli automobilisti.
Fondata nel 2022 da Edoardo Guglielmini e Sandro Borella, Pratiche Auto Online è una startup con sede a Treviso che offre una piattaforma digitale di intermediazione per semplificare e snellire la gestione delle pratiche
automobilistiche per privati. Nata con l'obiettivo di ridurre la burocrazia, i tempi di attesa e i costi
associati ai servizi tradizionali, pur mantenendo un legame con il territorio attraverso una rete di agenzie partner, Pratiche Auto Online offre un'esperienza utente prevalentemente online.
Grazie all’acquisizione , di cui non è stata resa nota la cifra, Facile.it potrà allargare l’offerta rivolta ai consumatori
, potenziando al contempo i servizi a disposizione nei propri canali fisici, a cominciare dagli oltre 70 Facile.it Store presenti sul territorio italiano.