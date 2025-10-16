Fed, Waller: sostiene ulteriore taglio tassi di 25 punti nella riunione del FOMC di ottobre

(Teleborsa) - "Dall'ultima riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) del 16 e 17 settembre, i dati economici hanno tendenzialmente confermato la mia visione di un mercato del lavoro in indebolimento e di un'inflazione
– in assenza di effetti tariffari temporanei – piuttosto vicina all'obiettivo del 2% del FOMC
. Sulla base di quanto a mia conoscenza, sostengo un ulteriore allentamento della politica monetaria rispetto all'impostazione attuale
, che a mio avviso sta moderatamente limitando la domanda aggregata e l'attività economica," ha affermato Christopher Waller
, governatore della Federal Reserve, in occasione di un incontro del Council on Foreign Relations a New York.
Lo shutdown, "ha ritardato la pubblicazione di importanti dati economici su cui i decisori politici e l'opinione pubblica fanno affidamento per valutare le condizioni economiche", ha aggiunto ricordando che "L'amministrazione ha richiamato alcuni dipendenti del Dipartimento del Lavoro per completare e pubblicare il rapporto sull'inflazione dei prezzi al consumo il 24 ottobre
, in tempo per informare la decisione politica del FOMC cinque giorni dopo."
Waller ha sottolineato poi che i dazi hanno effetti modesti sull'inflazione
, "ma con l'inflazione di fondo vicina al nostro obiettivo e le aspettative di inflazione futura ben ancorate, credo che siamo sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo del 2% del FOMC
". Di conseguenza, ha aggiunto, "la mia attenzione si concentra sul mercato del lavoro
, dove gli incrementi delle retribuzioni si sono indeboliti quest'anno e l'occupazione potrebbe già essere in calo. La minore offerta di lavoro ha sicuramente ridotto quello che sarebbe un buon tasso mensile di creazione di posti di lavoro, ma sono molto scettico sul fatto che possa essere pari a zero o addirittura negativo
".
"Sulla base di tutti i dati in nostro possesso sul mercato del lavoro, credo che il FOMC dovrebbe ridurre il tasso di riferimento di altri 25 punti base
nella riunione che si concluderà il 29 ottobre", ha sottolineato Waller.
D'altra parte, "se il mercato del lavoro continuasse a indebolirsi
e l'inflazione rimanesse sotto controllo
, allora credo che il FOMC dovrebbe procedere a ridurre il tasso di riferimento verso un livello neutrale
, che a mio avviso è inferiore di circa 100-125 punti base rispetto a quello attuale
. Il mercato del lavoro ha inviato alcuni chiari segnali di allarme
ultimamente e dovremmo essere pronti ad agire se tali segnali saranno convalidati da ciò che apprenderemo nelle prossime settimane e mesi", ha affermato Waller.