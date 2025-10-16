Fed, Waller: sostiene ulteriore taglio tassi di 25 punti nella riunione del FOMC di ottobre

(Teleborsa) - "Dall'ultima riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) del 16 e 17 settembre, i dati economici hanno tendenzialmente– in assenza di effetti tariffari temporanei –. Sulla base di quanto a mia conoscenza,, che a mio avviso sta moderatamente limitando la domanda aggregata e l'attività economica," ha affermato, governatore della Federal Reserve, in occasione di un incontro del Council on Foreign Relations a New York.Lo shutdown, "ha ritardato la pubblicazione di importanti dati economici su cui i decisori politici e l'opinione pubblica fanno affidamento per valutare le condizioni economiche", ha aggiunto ricordando che "L'amministrazione ha richiamato alcuni dipendenti del Dipartimento del Lavoro per completare e pubblicare il r, in tempo per informare la decisione politica del FOMC cinque giorni dopo."Waller ha sottolineato poi che i, "ma con l'inflazione di fondo vicina al nostro obiettivo e le aspettative di inflazione futura ben ancorate, credo che siamo sulla". Di conseguenza, ha aggiunto, "la mia attenzione si concentra sul, dove gli incrementi delle retribuzioni si sono indeboliti quest'anno e l'occupazione potrebbe già essere in calo. La minore offerta di lavoro ha sicuramente ridotto quello che sarebbe un buon tasso mensile di creazione di posti di lavoro, ma sono molto"."Sulla base di tutti i dati in nostro possesso sul mercato del lavoro, credo che il FOMCnella riunione che si concluderà il 29 ottobre", ha sottolineato Waller.D'altra parte, "se ile l', allora credo che il FOMC dovrebbe procedere a, che a mio avviso è. Il mercato del lavoro ha inviato alcuniultimamente e dovremmo essere pronti ad agire se tali segnali saranno convalidati da ciò che apprenderemo nelle prossime settimane e mesi", ha affermato Waller.