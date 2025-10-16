Fjord Defence Group, uplisting su Euronext Oslo Bors

Fjord Defence Group

(Teleborsa) -. La società è stata quotata per la prima volta su Euronext Expand nel 2017, con il nome di Aquila Holdings. Questo trasferimento segna la 58a quotazione sui mercatie la 15a su Euronext Oslo Bors nel 2025.Fjord Defence Group è una società norvegese focalizzata sull'acquisizione e lo sviluppo di attività redditizie e in rapida crescita neie correlati. Le società in cui Fjord Defence Group investe operano in modo indipendente, beneficiando al contempo dell'accesso al capitale di crescita, della guida strategica e dell'esposizione al mercato pubblico.All'apertura del mercato odierno, il prezzo delle azioni era di 13,00 NOK, in base al prezzo di chiusura su Euronext Expand del 15 ottobre 2025. Ciò ha portato la società a unadi mercato di 525,29 milioni di NOK (circa 44,7 milioni di euro) all'inizio delle contrattazioni."L'ingresso nel mercato principale di Euronext Oslo Bors rientra nei nostri sforzi sistematici per creare un compounder nel settore della difesa - ha detto il- Rafforzerà la nostra posizione, attirerà un gruppo più ampio di investitori e sosterrà la nostra strategia di crescita a lungo termine in un settore con un potenziale significativo".