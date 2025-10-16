Milano
Indice servizi Giappone (MoM) in agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
16 ottobre 2025 - 08.10
Giappone,
Indice servizi in agosto su base mensile (MoM) -0,4%
, in calo rispetto al precedente +0,2% (la previsione era -0,2%).
(Foto: Jason Goh / Pixabay)
Argomenti trattati
Giappone
(56)
