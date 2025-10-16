Inflazione, Istat: stabile a settembre all'1,6%

(Teleborsa) - A settembre, l’(NIC), al lordo dei tabacchi, evidenzia una variazione del -0,2% su base mensile e del(come nel mese precedente), confermando la stima preliminare. Lo comunica l'sottolineando però che la stabilità del tasso d’inflazione sottende andamenti differenziati dei diversi: sono in rallentamento i prezzi dei(da +3,5% a +2,4%), degli(da +5,6% a +4,8%) e in accelerazione quelli degli(da +12,9% a +13,9%), a cui si aggiunge la ripresa dei prezzi degli(da -6,3% a -5,2%).Nel mese di settembre l’"", al netto degli energetici e degli alimentari freschi, decelera (da +2,1% a +2,0%), come quella al netto dei soli beni energetici (da +2,3% a +2,1%).Laè stabile per i prezzi dei beni (+0,6%), mentre quella deisi attenua lievemente (da +2,7% a +2,6%). Dunque, il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni scende a +2,0 punti percentuali, dai +2,1 p.p. del mese precedente. I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona decelerano (da +3,4% a +3,1%) e quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto accelerano (da +2,3% a +2,6%).Ladell’indice generale riflette soprattutto la diminuzione dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (-3,3%) e degli Alimentari lavorati (-0,5%), parzialmente attenuata dalla crescita dei prezzi degli Alimentari non lavorati (+0,6%). L’inflazione acquisita per il 2025 è pari a +1,7% per l’indice generale e a +2,0% per la componente di fondo.L’(FOI), al netto dei tabacchi, registra una variazione del -0,1% su agosto e del +1,4% su settembre 2024. L’(IPCA) aumenta di 1,3% su agosto, per effetto della fine dei saldi estivi di cui il NIC non tiene conto, e dell’1,8% rispetto a settembre 2024 (da +1,6% del mese precedente), confermando la stima preliminare.Nel terzo trimestre 2025 i prezzi al consumo, misurati dall’IPCA, evidenziano aumenti più contenuti per lecon bassi livelli di spesa (+1,7%) e lievemente più alti per quelle con livelli di spesa elevati (+1,8%).