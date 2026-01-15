Istat, a novembre la produzione industriale in Italia cresce dell’1,5%

(Teleborsa) - Secondo le stime dell'l’indice destagionalizzato dellaè aumentato dell’1,5% rispetto a ottobre. Nella media del trimestre settembre-novembre il livello della produzione cresce dell’1,1% rispetto ai tre mesi precedenti. L’indice destagionalizzato mensile mostra aumenti congiunturali in tutti iprincipali di industrie con variazioni positive per l’energia (+3,9%), i beni strumentali (+2,1%), i beni di consumo (+1,1%) e, marginalmente, per i beni intermedi (+0,1%).Al netto degli effetti di calendario, a novembre 2025 l’indice generale aumenta in termini tendenziali dell’1,4% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20, come a novembre 2024). Si registrano variazioni tendenziali positive per i beni strumentali (+3,3%), l’energia (+2,0%) e i beni intermedi (+1,0%); diminuiscono, invece, lievemente i beni consumo (-0,8%).I settori di attività economica che registrano gli incrementi tendenziali maggiori sono la produzione didi base e preparati farmaceutici (+8,7%), la, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (+5,8%) e lae apparecchiature per uso domestico non elettriche (+5,1%).Le flessioni più ampie si rilevano nella fabbricazione di(-4,4%), nella(-3,1%) e nella(-2,9%).