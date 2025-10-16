Inps: oltre 1 milione accessi per nuovo Portale giovani

(Teleborsa) -è il bilancio più che positivo del Portale Giovani, la piattaforma digitale lanciata dall’INPS lo scorso giugno per costruire un dialogo stabile, diretto e concreto con le nuove generazioni.Un progetto - sottolinea l'Inps - che va oltre la tecnologia:accessibile sia da app che da web, è il primo spazio digitale in Italia interamente dedicato agli under 35. La landing page offre quattro profili di accesso – studenti, lavoratori, disoccupati e inoccupati – ognuno con percorsi personalizzati e oltre cinquanta servizi già attivi. L’utilizzo dei profili è equilibrato: lavoratori 34%, studenti 32%, disoccupati 27% e inoccupati 14%, a conferma della capacità del portale di intercettare bisogni diversi e di rispondere in modo concreto alle esigenze di orientamento e crescita.Tra i servizi più consultatiTutti strumenti che dimostrano come i giovani non cerchino assistenza, ma opportunità per crescere e contribuire alla forza del Paese.“I giovani non sono una categoria a parte – ha dichiarato il Presidente dell’INPS,– sono la chiave stessa del nostro futuro, la strategia del Paese. Non c’è welfare senza lavoro giovanile e non c’è Paese forte se i nostri ragazzi non costruiscono il loro futuro qui, in Italia. Il milione di accessi in tre mesi non è una statistica, è una richiesta di fiducia. L’INPS risponde con concretezza, con strumenti e percorsi, non con slogan. Il Portale Giovani non è un’iniziativa simbolica: è un’infrastruttura nazionale per il futuro, un luogo dove ogni ragazzo può costruire il proprio progetto di vita con consapevolezza, responsabilità e coraggio.”"Il Portale si arricchisce ora di una nuova integrazione con AppLI, l’assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale sviluppato dal Ministero del Lavoro su impulso del MinistroCon l’inserimento di AppLI nel Portale Giovani – ha aggiunto Fava – costruiamo una filiera unica che unisce orientamento, formazione e lavoro. È un passo decisivo verso un welfare moderno, trasparente e centrato sui risultati. È così che si costruisce il futuro di un Paese che vuole tornare a credere nelle sue nuove generazioni.”Per favorire la conoscenza del Portale, l’Io: da settembre a dicembre, oltre quattro milioni di nuclei familiari sulle buste delle tradizionali comunicazioni cartacee troveranno un QR code che conduce direttamente al portale giovani.La grafica oltre al QR code presenta due linguette staccabili, con i quattro percorsi di accesso: uno strumento che rappresenta 'un ponte tra generazioni': un modo per mettere in contatto genitori, nonni e ragazzi, e trasmettere l’idea che il futuro del Paese nasce proprio da questa alleanza.“Chiediamo alle famiglie di aiutarci a diffondere questo messaggio – ha concluso Fava – l’I