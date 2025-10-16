Milano 10:55
Mercati, la proposta di Merz: una Borsa paneuropea per rafforzare competitività UE e sfidare Usa e Asia

Finanza
(Teleborsa) - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha invocato la creazione di una Borsa paneuropea per rafforzare la capacità delle imprese europee di competere con Stati Uniti e Asia. "Le aziende hanno bisogno di un mercato dei capitali europeo ampio e profondo per finanziarsi meglio e più rapidamente", ha dichiarato al Bundestag in vista del prossimo vertice UE in programma la prossima settimana.

Merz ha espresso frustrazione per il fatto che società come BioNTech abbiano scelto di quotarsi a New York, ribadendo che "è in gioco la nostra prosperità e il ruolo dell’Europa nell’economia globale".

Il cancelliere ha citato i rapporti di Mario Draghi ed Enrico Letta, invocando "un cambiamento fondamentale" basato su meno burocrazia, più innovazione e mercati aperti, sottolineando che solo così l’Europa potrà colmare il divario di produttività con i concorrenti internazionali.
