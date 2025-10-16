Mercati, la proposta di Merz: una Borsa paneuropea per rafforzare competitività UE e sfidare Usa e Asia

BioNTech

(Teleborsa) - Il cancelliere tedescoha invocato la creazione di unaper rafforzare la capacità delle imprese europee di competere con. "Le aziende hanno bisogno di un mercato dei capitali europeo ampio e profondo per finanziarsi meglio e più rapidamente", ha dichiarato al Bundestag in vista del prossimo vertice UE in programma la prossima settimana.Merz ha espresso frustrazione per il fatto che società comeabbiano scelto di quotarsi a New York, ribadendo che "è in gioco la nostra prosperità e il ruolo dell’Europa nell’economia globale".Il cancelliere ha citato i rapporti died, invocando "un cambiamento fondamentale" basato su meno burocrazia, più innovazione e mercati aperti, sottolineando che solo così l’Europa potrà colmare il divario dicon i concorrenti internazionali.