MFE, parere favorevole Agcom tedesca al controllo di ProSieben

(Teleborsa) - La Commissione tedesca per l'analisi della concentrazione nei media
(Kek) ha dato parere favorevole al controllo di MFE-MediaForEurope
su ProSieben
. L'operazione "non comporta rischi per la pluralità dell'informazione", ha affermato l'autorità in una nota. La Commissione Kek ha infatti deciso che le modifiche nelle partecipazioni azionarie
nell'emittente tedesca dopo il successo dell'Opas di Mfe - salita al 75,6% del capitale di ProSieben - non sono in contrasto con la necessità di salvaguardare la pluralita' delle opinioni.
L'acquisizione non modifica la posizione di mercato
di ProSieben, precisa, e non rafforza l'influenza sulla formazione dell'opinione pubblica.
Intanto, l'amministratore delegato del gruppo italiano, Pier Silvio Berlusconi
, dovrebbe essere a Monaco per un incontro formale con Markus Soder
, presidente dello Stato federale della Baviera.