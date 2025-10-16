MFE, parere favorevole Agcom tedesca al controllo di ProSieben

MFE-MediaForEurope

ProSieben

(Teleborsa) - La(Kek) ha dato parere favorevole al controllo disu. L'operazione "non comporta rischi per la pluralità dell'informazione", ha affermato l'autorità in una nota. La Commissione Kek ha infatti deciso che le modifiche nellenell'emittente tedesca dopo il successo dell'Opas di Mfe - salita al 75,6% del capitale di ProSieben - non sono in contrasto con la necessità di salvaguardare la pluralita' delle opinioni.L'acquisizione non modifica ladi ProSieben, precisa, e non rafforza l'influenza sulla formazione dell'opinione pubblica.Intanto, l'amministratore delegato del gruppo italiano,, dovrebbe essere a Monaco per un incontro formale con, presidente dello Stato federale della Baviera.