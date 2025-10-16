P&O Maritime Logistics completa acquisizione quota controllo in NovaAlgoma Cement Carriers

(Teleborsa) -(POML), controllata al 100% da DP World, ha completato l’(NACC), il principale operatore mondiale di navi per il trasporto pneumatico di cemento.L'operazione ha ottenuto tutte le necessarie approvazioni regolamentari ed è ora completamente conclusa.Questa acquisizione rafforza la presenza di DP World nei, in particolare nei flussi di carichi legati alla realizzazione di nuove infrastrutture. Con l’espansione nella logistica del cemento, DP World amplia le proprie capacità lungo l’intera catena di approvvigionamento e migliora i servizi offerti ai titolari di carichi nei mercati chiave in crescita.Fondata nel 2016 come joint venture tra Nova Marine Holding e Algoma Central Corporation, NACC è specializzata nel— principalmente cemento — utilizzando navi moderne dotate di sistemi pneumatici avanzati, e servendo i mercati, più importanti per le infrastrutture, del Nord America, Europa, Mediterraneo, Asia meridionale e Caraibi.L’operazione. Gli attuali azionisti, Nova Marine Holding SA (Svizzera) e Algoma Central Corporation (Canada), mantengono una significativa partecipazione di minoranza. La leadership operativa attuale di NACC resterà invariata, mentre la supervisione strategica sarà di competenza di P&O Maritime Logistics. A conferma ulteriore di una continuità nella governance,verrà confermato nella carica di amministratore delegato, mentrecontinuerà a ricoprire quella di direttore generale e commerciale.