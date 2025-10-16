Redelfi, Banca Finnat alza target price: accelera nello sviluppo delle pipelines italiane

(Teleborsa) - Banca Finnat ha confermato la raccomandazione
(Buy
) e incrementato il target price
(a 17,4 euro
per azione dai precedenti 14,1 euro) sul titolo Redelfi
, management company con focus sulla transizione energetica e quotata su Euronext Growth Milan.
Gli analisti ricordano che la semestrale 2025 ha registrato
un valore della produzione di 15,9 milioni di euro, rispetto a 10,4 milioni del corrispondente periodo 2024 (+54%) e ai 26,9 milioni stimati per fine anno. Il margine operativo lordo (Ebitda) si è attestato a 10,4 milioni di euro (+83% sul 1H2024 e rispetto ai 13,3 milioni preventivati sull'intero 2025) per una marginalità, sul valore della produzione, cresciuta al 65,4% dal precedente 55,1%. Il risultato operativo netto (Ebit) si è portato a 9,6 milioni di euro (5,5 milioni al 30.06.2024) mentre il risultato netto di Gruppo ha raggiunto 3,5 milioni di euro da 2,9 milioni della semestrale 2024 e a fronte di 6,1 milioni stimati per il consuntivo 2025.
Alla luce della semestrale e dell'accelerazione nello sviluppo delle 2 principali pipelines italiane (Bright Storage e Redelfi 1), entrambe, sostanzialmente, a Gate 5, Banca Finnat ha rivisto al rialzo le intere stime per il periodo 2025/2028
, con un Cagr sul Valore della Produzione portato al 38%, sull'Ebitda al 49% e sull'Utile di Gruppo al 54%.(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)