Regno Unito, produzione industriale sopra le attese ad agosto

(Teleborsa) - Giungono dati contrastanti dalladelGli ultimi dati diffusi dall'(ONS) segnalano che l'indice della produzione industriale ha registrato, nel mese di agosto, un aumento dello 0,4% su base mensile rispetto al -0,4% del mese precedente, superiore alle attese dagli analisti che prevedevano un +0,2%.Ilregistra un calo dello 0,7% dopo il -0,1% di luglio e rispetto al -0,6% del consensus.La, su base mensile, registra una crescita dello 0,7% contro il +0,2% stimato dagli analisti ed a fronte del -1,1% di luglio. La variazione annua registra un calo dello 0,8% rispetto al -1% del consensus e dopo il -0,1% precedente.