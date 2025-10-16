Regno Unito, produzione industriale sopra le attese ad agosto

(Teleborsa) - Giungono dati contrastanti dalla produzione industriale
e manifatturiera
del Regno Unito
.
Gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna
(ONS) segnalano che l'indice della produzione industriale ha registrato, nel mese di agosto, un aumento dello 0,4% su base mensile rispetto al -0,4% del mese precedente, superiore alle attese dagli analisti che prevedevano un +0,2%.
Il dato tendenziale
registra un calo dello 0,7% dopo il -0,1% di luglio e rispetto al -0,6% del consensus.
La produzione manifatturiera
, su base mensile, registra una crescita dello 0,7% contro il +0,2% stimato dagli analisti ed a fronte del -1,1% di luglio. La variazione annua registra un calo dello 0,8% rispetto al -1% del consensus e dopo il -0,1% precedente.