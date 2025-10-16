TaDa, round da 1,98 milioni di euro con Italian Founders Fund e Nextalia Ventures

(Teleborsa) -ha completato unguidato da IFF (Italian Founders Fund) - il primo VC italiano nato da imprenditori per gli imprenditori all'interno di Koinos Capital SGR - e Nextalia Investment Management tramite il fondo Nextalia Ventures, come co-lead investors, accompagnati da Vesper Holding e una decina di business angel di alto profilo con esperienze e visione maturate in realtà come McKinsey, Mediobanca, BCG ed M4 Milano.Si tratta di una start upe che porta sul mercato un nuovo standard tecnologico per la cattura dell'impronta energetica e la gestione dei consumi attraverso la creazione del digital twin di abitazioni e spazi commerciali o industriali. La soluzione sfrutta l'infrastruttura esistente dei contatori 2G, utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale proprietari e tecnologia NILM (Non-Intrusive Load Monitoring). Il sistema disaggrega i consumi elettrici di case, aziende e attività commerciali, identificando i contributi dei singoli elettrodomestici/impianti e, se presente, del fotovoltaico. La tecnologia rileva anomalie e abitudini inefficienti offrendo, tramite un cruscotto digitale, un'analisi chiara e dettagliata del consumo energetico degli spazi che permette di modificarne la gestione e cambiare le abitudini di chi li vive."Con la nostra soluzionederivante dalla più avanzata infrastruttura al mondo di contatori installati, e vogliamo dare al contempo una risposta al forte bisogno dei fornitori di energia di efficientare i processi, migliorando sensibilmente la relazione con i loro clienti - ha detto- Parallelamente ai consumatori finali, dai meno ai più consapevoli, offriamo la possibilità di visualizzare con estrema precisione i consumi e gli sprechi reali di ogni singolo elettrodomestico, modificando in modo virtuoso ed efficace i propri comportamenti con un effetto immediato, sia sul loro portafoglio che sulla diffusione di una cultura della sostenibilità più attiva"."Siamo partiti da pochi mesi e aver raccolto l'immediata fiducia di investitori come IFF e Nextalia Ventures nel primo nostro round di finanziamento è unae uno stimolo aggiuntivo nell'ulteriore accelerazione che ci vede impegnati a penetrare il mercato", ha aggiunto."Siamo estremamente entusiasti di sostenere TaDa e i suoi fondatori in questo momento di grande trasformazione per il settore energetico italiano - commenta- La loro visione e determinazione sono davvero uniche: Stefano Fumi porta oltre 25 anni di leadership e innovazione nell'energia. Insieme con Giuseppe Teatino e Federico Ungolo hanno le competenze necessarie per proporre ai clienti italiani un nuovo modello di gestione dell'energia, più efficiente, sostenibile e vicino alle reali esigenze delle famiglie e delle imprese"."Siamo orgogliosi di affiancare TaDa nel suo ambizioso percorso di crescita - dichiara- La società nasce da un team con una solida esperienza nel settore energetico, capace di coniugare competenze complementari e una visione strategica condivisa. L'interesse crescente da parte degli operatori del settore utilities conferma la rilevanza e l'attualità della proposta di TaDa, che risponde a un'esigenza concreta del mercato".