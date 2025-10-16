Milano 9:23
TIM, promozione a Buy da Deutsche Bank con aumento del target price

TIM, promozione a Buy da Deutsche Bank con aumento del target price
(Teleborsa) - Deutsche Bank ha alzato la raccomandazione su Telecom Italia a "Buy" da "Hold", migliorando anche il target price a 0,62 euro per azione dai precedenti 0,34 euro.
