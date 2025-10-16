Milano
TIM, promozione a Buy da Deutsche Bank con aumento del target price
Finanza
,
Consensus
,
Telecomunicazioni
16 ottobre 2025 - 08.53
(Teleborsa) -
Deutsche Bank
ha alzato la raccomandazione su
Telecom Italia
a "
Buy
" da "Hold", migliorando anche il target price a
0,62 euro
per azione dai precedenti 0,34 euro.
Argomenti trattati
Deutsche Bank
(5)
·
Telecom Italia
(24)
Titoli e Indici
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
+0,10%
Telecom Italia
+2,00%
