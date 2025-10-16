USA, PhillyFed scende a -12,8 a ottobre

(Teleborsa) - L'attività manifatturiera nella regione è stata, secondo le aziende che hanno risposto al sondaggio di ottobre sulle prospettive del settore manifatturiero. L'indice dell'indagine sull'è diminuito significativamente ed è diventato negativo, più che compensando l'aumento del mese scorso. L'indice delleè diminuito ma è rimasto positivo, mentre l'indice deiè aumentato. L'indice dell'è sceso, ma ha continuato a riflettere l'aumento complessivo dell'occupazione. Entrambi gli indici dei prezzi sono aumentati e rimangono elevati. Gli indicatori futuri dell'indagine suggeriscono aspettative diffuse di crescita nei prossimi sei mesi. Questo quanto emerge dall'ultimo report della Fed di Philadelphia.L'indice di diffusione dell', il valore più basso da aprile. Il 25% delle aziende ha segnalato cali dell'attività generale questo mese (in aumento rispetto al 17% del mese scorso), mentre il 12% ha segnalato aumenti (in calo rispetto al 40%); il 58% ha segnalato invarianze (in aumento rispetto al 43%). L'è sceso di 20 punti ma è rimasto positivo a 6,0. Nel frattempo, l'è salito di 6 punti a 18,2.Nel complesso, le aziende hanno continuato a segnalare unquesto mese e l'indice dell'occupazione è sceso di 1 punto, attestandosi a 4,6. Quasi il 12% delle aziende ha segnalato aumenti, mentre il 7% ha segnalato diminuzioni; l'81% delle aziende ha segnalato una variazione invariata nei livelli di occupazione. L'indice della settimana lavorativa media è sceso a 12,8 da 14,9 di settembre.