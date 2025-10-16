USA, PhillyFed scende a -12,8 a ottobre

(Teleborsa) - L'attività manifatturiera nella regione è stata eterogenea
, secondo le aziende che hanno risposto al sondaggio di ottobre sulle prospettive del settore manifatturiero. L'indice dell'indagine sull'attività generale corrente
è diminuito significativamente ed è diventato negativo, più che compensando l'aumento del mese scorso. L'indice delle spedizioni
è diminuito ma è rimasto positivo, mentre l'indice dei nuovi ordini
è aumentato. L'indice dell'occupazione
è sceso, ma ha continuato a riflettere l'aumento complessivo dell'occupazione. Entrambi gli indici dei prezzi sono aumentati e rimangono elevati. Gli indicatori futuri dell'indagine suggeriscono aspettative diffuse di crescita nei prossimi sei mesi. Questo quanto emerge dall'ultimo report della Fed di Philadelphia.
L'indice di diffusione dell'attività generale corrente
è sceso di 36 punti a -12,8 a ottobre
, il valore più basso da aprile. Il 25% delle aziende ha segnalato cali dell'attività generale questo mese (in aumento rispetto al 17% del mese scorso), mentre il 12% ha segnalato aumenti (in calo rispetto al 40%); il 58% ha segnalato invarianze (in aumento rispetto al 43%). L'indice delle spedizioni
è sceso di 20 punti ma è rimasto positivo a 6,0. Nel frattempo, l'indice dei nuovi ordini
è salito di 6 punti a 18,2.
Nel complesso, le aziende hanno continuato a segnalare un aumento complessivo dell'occupazione
questo mese e l'indice dell'occupazione è sceso di 1 punto, attestandosi a 4,6. Quasi il 12% delle aziende ha segnalato aumenti, mentre il 7% ha segnalato diminuzioni; l'81% delle aziende ha segnalato una variazione invariata nei livelli di occupazione. L'indice della settimana lavorativa media è sceso a 12,8 da 14,9 di settembre.(Foto: Carlee Dittemore / Unsplash)