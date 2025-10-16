WIIT emette prestito obbligazionario senior da 215 milioni di euro

WIIT

(Teleborsa) -, uno dei principali player europei nel mercato dei servizi di Cloud Computing per le imprese focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di Private e Hybrid Cloud per le applicazioni critiche, rende noto che, in data odierna, sono state emesse le obbligazioni relative al prestito obbligazionario senior, non convertibile, non subordinato e non garantito di valore nominale complessivo pari a Euro 215.000.000.Equita SIM ha agito quale Placement Agent e Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG e Banca Finint hanno agito quali Co-Lead Manager.