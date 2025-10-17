Milano 10:13
Analisi Tecnica: USD/CAD del 16/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre

Andamento piatto per il cross USD contro "Loonie", che propone sul finale un +0,07%.

L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,4073 e primo supporto individuato a 1,4014. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,4132.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
