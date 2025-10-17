Milano 10:13
41.464 -2,15%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:13
9.284 -1,61%
Francoforte 10:13
23.745 -2,17%

Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dell'1,21%

Ibex 35 apre appena sotto la parità a 15.457,2 Euro

Lieve ribasso per indice azionario della Borsa di Madrid, in flessione dell'1,21%, a quota 15.457,2 in apertura.
