Effetto Sinner, presentato libro alla Luiss dallo sport al Made in Italy





(Teleborsa) - Si chiama ‘. Consumi responsabili e nuovooltre lo sport’, il nuovo saggio già presente nelle librerie, che analizza il fenomeno culturale e sociale legato a Jannik Sinner, per un anno numero 1 e attuale numero 2 del. Il libro, scritto da Cesare Amatulli, professore di marketing all’Università degli Studi di Bari, e Matteo De Angelis, professore marketing e advisor del Rettore per il Marketing Luiss, esplora l’impatto sui consumi responsabili, sui modelli di leadership sostenibile e sul Made in Italy.“Abbiamo guardato l’Effetto Sinner su varie dimensioni, in particolare sul marketing e sui comportamenti di consumo. Abbiamo notato come Sinner, rispetto anche ad altri sui colleghi, abbia un impatto molto più forte sulla nostra tenenza ad acquistare prodotti sostenibili. - ha sottolineato, Professore Marketing e Advisor del Rettore per il Marketing Luiss - Un altro effetto è per quanto riguarda il Made in Italy. L’immagine dell’Italia veicolata da Sinner è un’immagine sorprendente, moderna e fresca e allo stesso tempo fondata su valori tipici del miracolo economico italiano”.Secondo, professore di marketing all’Università degli Studi di Bari, si è voluto evidenziare ‘quello che di nascosto c’è dietro questo campione, un vero e proprio sistema di influenza nuovo, che va ben oltre lo sport e l’idolo. Ne evince l’aspetto di un fenomeno sociale e culturale, che ha un mix unico di valori, come l’umiltà. Un sistema di influenza che si estende poi sulle scelte nostre, di quello che acquistiamo e come lo facciamo”.Il libro è stato presentato a Roma, presso il The Dome del campus. Un occasione di confronto dedicata a studenti, addetti ai lavori, appassionati del tennis e non solo, per provare a comprendere insieme il presente e trovare nuove direzioni per il futuro, in linea con l’obiettivo dichiarato della casa editrice.