Eprcomunicazione, EnVent ribadisce rating e target price

(Teleborsa) - EnVent
ha confermato la raccomandazione Outperform
sul titolo Eprcomunicazione
e il prezzo obiettivo di 2,85 euro
, corrispondente a un upside del 100% rispetto al prezzo corrente.
Negli ultimi dodici mesi, il prezzo delle azioni Eprcomunicazione è aumentato del 44%, sovraperformando nettamente l'indice Italia Growth (+5%).
L'aggiornamento giunge a valle della diffusione dei risultati semestrali
che hanno fatto registrare ricavi in crescita del 42% a 5,1 milioni e risultato netto in pareggio, rispetto alla perdita di 0,4 milioni del primo semestre 2024.
Secondo il management, a settembre 2025 i ricavi dichiarati più il portafoglio ordini ammonterebbero a 10 milioni
, con una previsione di superamento di almeno il 20% dei ricavi del 2024
.
Nel 2025, la società ha consolidato la propria presenza nel Nord Italia
acquisendo la quota di controllo in un'agenzia di comunicazione con sede a Milano, per un corrispettivo di 200.000 euro e un fatturato di 850.000 euro nell'esercizio 2024, e una sede di proprietà a Milano. Questi passaggi, che seguono la precedente integrazione di un team di PR a Vicenza
, segnano un ulteriore progresso nel consolidamento della presenza di Eprcomunicazione in aree strategiche del Paese
.
"I dati sono stati complessivamente in linea con le nostre aspettative, quindi rimaniamo fiduciosi nelle nostre proiezioni
, ampiamente supportate dal portafoglio ordini", concludono gli analisti.