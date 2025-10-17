Milano 10:16
Eprcomunicazione, EnVent ribadisce rating e target price

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - EnVent ha confermato la raccomandazione Outperform sul titolo Eprcomunicazione e il prezzo obiettivo di 2,85 euro, corrispondente a un upside del 100% rispetto al prezzo corrente.

Negli ultimi dodici mesi, il prezzo delle azioni Eprcomunicazione è aumentato del 44%, sovraperformando nettamente l'indice Italia Growth (+5%).

L'aggiornamento giunge a valle della diffusione dei risultati semestrali che hanno fatto registrare ricavi in crescita del 42% a 5,1 milioni e risultato netto in pareggio, rispetto alla perdita di 0,4 milioni del primo semestre 2024.

Secondo il management, a settembre 2025 i ricavi dichiarati più il portafoglio ordini ammonterebbero a 10 milioni, con una previsione di superamento di almeno il 20% dei ricavi del 2024.

Nel 2025, la società ha consolidato la propria presenza nel Nord Italia acquisendo la quota di controllo in un'agenzia di comunicazione con sede a Milano, per un corrispettivo di 200.000 euro e un fatturato di 850.000 euro nell'esercizio 2024, e una sede di proprietà a Milano. Questi passaggi, che seguono la precedente integrazione di un team di PR a Vicenza, segnano un ulteriore progresso nel consolidamento della presenza di Eprcomunicazione in aree strategiche del Paese.

"I dati sono stati complessivamente in linea con le nostre aspettative, quindi rimaniamo fiduciosi nelle nostre proiezioni, ampiamente supportate dal portafoglio ordini", concludono gli analisti.



