Eurozona: inflazione settembre cresce del 2,2%, core rivista a +2,4%

(Teleborsa) - Confermata in rialzo l'inflazione dell'Eurozona del mese di settembre 2025. Secondo l'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), i prezzi al consumo segnano un +2,2% su base tendenziale, in linea con la stima preliminare, rispetto al +2% rilevato nel mese precedente.

Su base mensile si registra una crescita dello 0,1%, come indicato nella prima lettura ed in liniea con la variaizone del mese precedente.

L'inflazione core, depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco, è stata invece rivista al rialzo al 2,4% su base annua, rispetto al 2,3% del la stima preliminare e del mese precedente. La variazione mensile è pari a +0,1%, uguale alla stima iniziale, rispetto al +0,3% del mese prima.

L'inflazione armonizzata della Zona Euro segna un +2,4% tendenziale, in linea con la stima preliminare e dopo il +2,3% del mese precedente. La variazione mensile è confermata a +0,1% dal +0,3% precedente.
