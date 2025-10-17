Eurozona: inflazione settembre cresce del 2,2%, core rivista a +2,4%

(Teleborsa) -. Secondo l'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), i prezzi al consumo segnano un, rispetto al +2% rilevato nel mese precedente., come indicato nella prima lettura ed in liniea con la variaizone del mese precedente., depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco, è stata invece, rispetto al 2,3% del la stima preliminare e del mese precedente. La, uguale alla stima iniziale, rispetto al +0,3% del mese prima.della Zona Euro segna un, in linea con la stima preliminare e dopo il +2,3% del mese precedente. Laè confermata adal +0,3% precedente.