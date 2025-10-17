Eurozona: inflazione settembre cresce del 2,2%, core rivista a +2,4%

(Teleborsa) - Confermata in rialzo l'inflazione dell'Eurozona del mese di settembre 2025
. Secondo l'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), i prezzi al consumo segnano un +2,2% su base tendenziale, in linea con la stima preliminare
, rispetto al +2% rilevato nel mese precedente. Su base mensile si registra una crescita dello 0,1%
, come indicato nella prima lettura ed in liniea con la variaizone del mese precedente. L'inflazione core
, depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco, è stata invece rivista al rialzo al 2,4% su base annua
, rispetto al 2,3% del la stima preliminare e del mese precedente. La variazione mensile è pari a +0,1%
, uguale alla stima iniziale, rispetto al +0,3% del mese prima. L'inflazione armonizzata
della Zona Euro segna un +2,4% tendenziale
, in linea con la stima preliminare e dopo il +2,3% del mese precedente. La variazione mensile
è confermata a +0,1%
dal +0,3% precedente.