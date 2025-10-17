Francoforte: performance negativa per Hochtief

(Teleborsa) - Pressione sulla big tedesca delle costruzioni
, che tratta con una perdita del 2,98%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Germany MDAX
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 255,9 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 251,3. L'equilibrata forza rialzista di Hochtief
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 260,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)