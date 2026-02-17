Francoforte: scambi negativi per Hochtief

(Teleborsa) - Pressione sulla big tedesca delle costruzioni
, che tratta con una perdita del 3,27%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Hochtief
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,05%, rispetto a -2,67% del Germany MDAX
).
Lo status tecnico del colosso delle costruzioni
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 384,9 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 374,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 395,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)