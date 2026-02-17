Milano 11:03
45.690 +0,60%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 11:03
10.526 +0,50%
Francoforte 11:03
24.864 +0,26%

Francoforte: scambi negativi per Hochtief

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla big tedesca delle costruzioni, che tratta con una perdita del 3,27%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Hochtief mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,05%, rispetto a -2,67% del Germany MDAX).


Lo status tecnico del colosso delle costruzioni è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 384,9 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 374,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 395,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
