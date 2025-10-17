IKEA, vendite globali in calo dell'1% nell'esercizio 2025

(Teleborsa) - IKEA
annuncia una diminuzione delle vendite per il secondo anno consecutivo
, a testimonianza del fallimento della sua strategia di riduzione dei prezzi
finalizzata ad attrarre consumatori a basso reddito e guadagnare quote di mercato.
Dopo aver aumentato i prezzi durante la pandemia, a causa delle interruzioni della catena di approvvigionamento, il più grande rivenditore di mobili al mondo ha ridotto i prezzi cdi circa 10% negli ultimi due anni
, poiché l'elevata inflazione e la debolezza del mercato immobiliare hanno condizionato la domanda di mobili e articoli per la casa.
Le vendite globali di IKEA
nell'esercizio finanziario 2025, conclusosi il 31 agosto, sono diminuite dell'1%
(o dello 0,3% al netto degli effetti valutari), attestandosi a 44,6 miliardi di euro. Le unità totali vendute
, tuttavia, sono aumentate del 3%
.