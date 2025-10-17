Milano 11:30
IKEA, vendite globali in calo dell'1% nell'esercizio 2025

Finanza
IKEA, vendite globali in calo dell'1% nell'esercizio 2025
(Teleborsa) - IKEA annuncia una diminuzione delle vendite per il secondo anno consecutivo, a testimonianza del fallimento della sua strategia di riduzione dei prezzi finalizzata ad attrarre consumatori a basso reddito e guadagnare quote di mercato.

Dopo aver aumentato i prezzi durante la pandemia, a causa delle interruzioni della catena di approvvigionamento, il più grande rivenditore di mobili al mondo ha ridotto i prezzi cdi circa 10% negli ultimi due anni, poiché l'elevata inflazione e la debolezza del mercato immobiliare hanno condizionato la domanda di mobili e articoli per la casa.

Le vendite globali di IKEA nell'esercizio finanziario 2025, conclusosi il 31 agosto, sono diminuite dell'1% (o dello 0,3% al netto degli effetti valutari), attestandosi a 44,6 miliardi di euro. Le unità totali vendute, tuttavia, sono aumentate del 3%.
