Industrie De Nora rimborsa in anticipo parte del contratto di finanziamento senior

Industrie De Nora

(Teleborsa) -, multinazionale italiana specializzata in elettrochimica, leader nelle tecnologie sostenibili e nell'industria dell'idrogeno verde, ha proceduto al rimborso parziale volontario anticipato del contratto di finanziamento in essere denominato “Senior Facilities Agreement”.Il contratto, spiega una nota,tra la Società De Nora Holdings US Inc e un pool di istituti finanziari, era stato già parzialmente rimborsato nel mese di marzo dell’esercizio 2023.L'ulteriore rimborso parziale volontario, avvenuto nella giornata odierna, ha riguardato una valere sugli importi erogati e non ancora rimborsati della linea di credito denominata Facility A2, estinguendola definitivamente. Alla data attuale rimane attiva la linea di credito Facility A1 per un importo nominale pari a euro 80 milioni.La società, si legge in una nota, ha effettuato il rimborso anticipato del finanziamento tramite mezzi propri, e in particolare attraverso la liquidità disponibile. Il rimborso "è coerente con il percorso di continua ottimizzazione della struttura finanziaria del Gruppo, ed è funzionale ad un ulteriore efficientamento del costo medio annuo del debito a medio-lungo periodo".L'operazione, conclude la società, "conferma la solidità finanziaria del Gruppo che rimane concentrato su opportunità di crescita sia interna che per vie esterne".