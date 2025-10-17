Milano 15:00
41.890 -1,14%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 15:00
9.341 -1,01%
Francoforte 15:00
23.883 -1,60%

Migliori e peggiori, Trasporti, Industria
Londra: rosso per Rolls-Royce Holdings
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, che tratta con una perdita del 2,63%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Rolls-Royce Holdings rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'esame di breve periodo di Rolls-Royce Holdings classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 11,25 sterline e primo supporto individuato a 10,95. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 11,55.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
