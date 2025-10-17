Londra: rosso per Rolls-Royce Holdings

produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica

(Teleborsa) - Pressione sul, che tratta con una perdita del 2,63%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 11,25 sterline e primo supporto individuato a 10,95. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 11,55.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)