Londra: rosso per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica
, che tratta con una perdita del 2,63%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Rolls-Royce Holdings
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'esame di breve periodo di Rolls-Royce Holdings
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 11,25 sterline e primo supporto individuato a 10,95. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 11,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)