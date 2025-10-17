LVMH, Barclays conferma Equal Weight e alza TP a 560 euro

(Teleborsa) - Prosegue sottotono a Parigi LVMH
, che scambia in calo dello 0,55%, nonostante il giudizio positivo di Barclays, che ha confermato una raccomandazione Equal weight, alzando il Target Price del 6% a 560 euro per azione dai 530 indicati in precedenza. "Manteniamo sostanzialmente invariate le nostre stime su LVMH per il quarto trimestre e il 2026", affermano gli analisti della banca d'affari britannica, aggiungendo "modifichiamo solo leggermente i nostri ricavi per gli anni fiscali 2025 e 2026, rispettivamente dell'1% e del -2%,
principalmente in conseguenza dell'adeguamento del tasso di cambio".
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della holding francese
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di LVMH
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 608,6 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 595,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 621,8.