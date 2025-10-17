Milano 16:07
LVMH, Barclays conferma Equal Weight e alza TP a 560 euro

Finanza
(Teleborsa) - Prosegue sottotono a Parigi LVMH, che scambia in calo dello 0,55%, nonostante il giudizio positivo di Barclays, che ha confermato una raccomandazione Equal weight, alzando il Target Price del 6% a 560 euro per azione dai 530 indicati in precedenza. "Manteniamo sostanzialmente invariate le nostre stime su LVMH per il quarto trimestre e il 2026", affermano gli analisti della banca d'affari britannica, aggiungendo "modifichiamo solo leggermente i nostri ricavi per gli anni fiscali 2025 e 2026, rispettivamente dell'1% e del -2%,
principalmente in conseguenza dell'adeguamento del tasso di cambio".

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della holding francese più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.

Allo stato attuale lo scenario di breve di LVMH rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 608,6 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 595,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 621,8.
