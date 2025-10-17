Milano 10:21
Madrid: giornata depressa per IAG

Migliori e peggiori, Trasporti
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per International Airlines Group, che mostra un decremento del 2,01%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della multinazionale del settore aereo. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, IAG evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 4,626 Euro. Primo supporto a 4,55. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 4,511.

