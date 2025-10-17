Madrid: giornata depressa per IAG

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per International Airlines Group
, che mostra un decremento del 2,01%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della multinazionale del settore aereo
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, IAG
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 4,626 Euro. Primo supporto a 4,55. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 4,511.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)