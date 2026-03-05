Madrid: si concentrano le vendite su IAG

(Teleborsa) - Composto ribasso per International Airlines Group
, in flessione del 2,88% sui valori precedenti.
L'andamento della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia
nella settimana, rispetto all'Ibex 35
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 4,246 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4,403. Il peggioramento della multinazionale del settore aereo
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 4,181.
