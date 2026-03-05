Madrid: si concentrano le vendite su IAG

International Airlines Group

holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia

Ibex 35

multinazionale del settore aereo

(Teleborsa) - Composto ribasso per, in flessione del 2,88% sui valori precedenti.L'andamento dellanella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 4,246 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4,403. Il peggioramento dellaè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 4,181.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)