Madrid: si concentrano le vendite su IAG

(Teleborsa) - Composto ribasso per International Airlines Group, in flessione del 2,88% sui valori precedenti.

L'andamento della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 4,246 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4,403. Il peggioramento della multinazionale del settore aereo è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 4,181.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
