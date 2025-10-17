Mercato elettrico, in un anno moltiplicate di 19 volte le comunità energetiche

(Teleborsa) - Rinnovabile, partecipato, flessibile. Così si prepara ad essere anche in Italia il mercato elettrico
, la cui fotografia aggiornata è contenuta nell’Electricity Market Report 2025
redatto dall’Energy&Strategy della School of Management del Politecnico di Milano
, discusso oggi insieme alle tante aziende partner della ricerca. La quota di rinnovabili sul totale della produzione elettrica, benché in aumento (dal 35% del 2015 al 49% del 2024), è ancora al di sotto del 63% auspicato dal PNIEC
al 2030, ma ci sono molti segnali positivi. Primo fra tutti la crescita, finalmente, delle Comunità Energetiche Rinnovabili
e più in generale delle configurazioni di autoconsumo diffuso, che vedono uno scambio virtuoso di energia fra produttori e consumatori: il Rapporto mappa 876 configurazioni, ben 19 volte il numero di un anno fa.
Nel 2024
infatti ne risultavano 46, quasi la metà tra Lombardia e Piemonte, per circa 83 MW
di potenza e oltre 7.000 utenze
; tra di esse, 421 Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). La distribuzione sul territorio nazionale a maggio 2025 si mostra più equa: benché Lombardia e Piemonte contino rispettivamente 141 e 114 unità, rappresentano "solo" il 29% del totale, seguite da Sicilia (104), Veneto (87), Trentino Alto-Adige (59), Emilia-Romagna (55), Puglia e Campania (37), Toscana (35).
"Le quantità in gioco, in termini di utenti e potenza da rinnovabili installata, sono ancora poche - ammette Davide Chiaroni
, vicedirettore di E&S e responsabile dello studio -, ma nello scenario più ambizioso che abbiamo ipotizzato, in cui lo stato attuale è una sorta di ‘seme’ gettato in un’area con grande potenziale di crescita, si potrebbero raggiungere i 2,7 GW di potenza installata al 2028, oltre la metà dei 5 GW incentivabili. Questo contribuirebbe per 2,8 TWh alla produzione da fotovoltaico nazionale, circa l’8% di quanto prodotto nel 2024. Rimuovere alcune delle barriere e delle difficoltà oggi presenti, come la scarsa compatibilità tra i tempi lunghi necessari per costituire una CER e la scadenza di fine 2027 per richiedere la tariffa premio incentivante, potrebbe ulteriormente dare slancio a questo modello partecipato del mercato".
"In generale - aggiunge Vittorio Chiesa
, direttore di E&S - ci sono segnali incoraggianti sull’evoluzione più prossima del mercato, che dovrà essere rinnovabile, con una quota preponderante del mix energetico complessivo decarbonizzato; partecipato, con modelli evoluti e aggregati di prosumer che generino e scambino energia; flessibile, con nuove modalità e tecnologie di stoccaggio dell’energia che compensino la crescente fetta di non programmabilità delle fonti di generazione".
Il secondo fenomeno rilevante
, infatti, è quello relativo all’evoluzione dei meccanismi di flessibilità globale
(a livello della rete di trasmissione) e locale (a livello delle reti di distribuzione): dopo una lunga attesa, la conclusione della fase pilota legata alla flessibilità globale ha avuto effetti meno promettenti del previsto, con un significativo calo della partecipazione dei Balancing Service Provider
s e un impatto delle risorse distribuite sul dispacciamento
che rimane marginale. Al contrario, sono incoraggianti i risultati ottenuti nei progetti di flessibilità locale, che pur in una fase di sviluppo embrionale presentano un consistente aumento della partecipazione nel 2025 e un notevole potenziale di crescita, forse perché più coerenti con il modello di partecipazione diffusa del mercato.
Il terzo elemento
è infine legato alla diffusione dei sistemi di storage
attraverso il MACSE
, la cui prima asta si è conclusa il 30 settembre con l’assegnazione di 10 GWh di BESS
(Sistemi di accumulo a batteria), saturando quindi il fabbisogno annunciato, ma in cui si è osservata un’offerta 4 volte superiore alla domanda. Non sono poche le incertezze ed è ambizioso l’obiettivo da raggiungere al 2030 (58 GWh di sistemi di stoccaggio centralizzati), eppure già il 2024 e ancora di più il 2025 hanno mostrato una crescita negli investimenti in storage “centralizzato” e una maggiore coerenza nella copertura geografica del territorio.