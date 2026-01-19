PharmaNutra, Intermonte alza target price con rafforzamento commerciale in vista

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato a 88 euro
per azione (dai precedenti 84 euro) il target price
su PharmaNutra
, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, confermando la raccomandazione
sul titolo a "Buy
".
Gli analisti scrivono che la crescita del fatturato nel 2025
si è mantenuta robusta, con un'espansione mid-teens (anno fiscale: +14%, quarto trimestre: +16%), con una domanda sostenuta in tutti i mercati dell'azienda. La crescita in Italia (+9%), nonostante i recenti cambiamenti nel canale wholesale, ha confermato il solido posizionamento del marchio. Il management ha annunciato un rafforzamento della strategia commerciale a partire dal 2026
, con un modello più diretto rivolto alle farmacie al dettaglio e una maggiore attenzione all'offerta scientifica e medica. I risultati definitivi dell'anno fiscale 2025 sono attesi per il 17 marzo, con particolare attenzione alla redditività e alla generazione di cassa.
Intermonte ha rivisto al rialzo le ipotesi di crescita del fatturato
per gli anni fiscali 2026-2028, includendo ora una crescita mid-teens (in linea con l'anno fiscale 2025) e un graduale miglioramento del margine di quasi 1 punto percentuale nell'arco dei tre anni.
"Riteniamo che il mercato sia pronto a rivalutare una solida crescita a lungo termine
, soprattutto perché i prossimi trimestri offriranno maggiore visibilità sulle nuove iniziative strategiche, soprattutto negli Stati Uniti e in Cina, dove il management intravede il potenziale per un massiccio incremento delle vendite nell'arco di 3 anni (Stati Uniti: 15-18 milioni di euro nel 2027 contro 2 milioni di euro nel 2025; Cina: 12-15 milioni di euro nel 2027 contro 5-7 milioni di euro) - si legge nella ricerca - Se questi ambiziosi obiettivi saranno raggiunti, prevediamo un potenziale per il prezzo delle azioni di quasi raddoppiare, superando ampiamente i 100 euro/azione nell'orizzonte temporale del piano. Secondo le nostre stime per l'anno fiscale 2026, il titolo è attualmente scambiato a 14 volte il rapporto EV/EBITDA (BioGaia 20 volte) e 24 volte il rapporto P/E (BioGaia 29 volte)".