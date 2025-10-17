Parigi: senza freni EssilorLuxottica

gruppo di occhialeria

CAC40

EssilorLuxottica

società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il, che mostra una salita bruciante dell'11,35% sui valori precedenti.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico di breve periodo dellamette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 311,2 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 302,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 320.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)