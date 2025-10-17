Petrolio verso una settimana negativa, pesa l'incertezza sull'offerta globale

(Teleborsa) - Scivolano i prezzi del petrolio, nell'ultima seduta dell'ottava, dirigendo le quotazioni verso una perdita settimanale di circa il 6%.
I prezzi sono stretti tra l'AIE che ha previsto un crescente eccesso di offerta
, nel 2026, e l'incontro concordato tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e l'omologo russo Vladimir Putin
per discutere dell'Ucraina, che si terrà nelle prossime due settimane, in Ungheria.
I future sul greggio Brent
scivolano dello 0,09% a 61 dollari al barile, mentre i derivati sul West Texas Intermediate
statunitense calano dello 0,08% a 57,37 dollari.
Il calo di questa settimana è stato in parte dovuto anche alle crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina
, che hanno aggravato le preoccupazioni per un rallentamento economico e una minore domanda di energia.