Milano 10:26
41.460 -2,16%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:26
9.284 -1,61%
Francoforte 10:25
23.761 -2,11%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Unipol

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il Gruppo finanziario a assicurativo italiano, che presenta una flessione del 3,00%.

L'andamento di Unipol nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 18,05 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 17,67. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 17,53.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
