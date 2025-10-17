Porsche dimessa nonostante rumors nomina successore Blume

(Teleborsa) - Non brilla la Porsche alla Borsa di Francoforte
, registrando un calo dell'1,11%
rispetto alla seduta precedente, a dispetto delle indiscrezioni di stampa che danno per imminente la nomina di un successore del CEO Oliver Blume
.
Stando a quanto riportato dalla testata tedesca Bild, il consiglio di sorveglianza
di Porsche ha concordato la nomina del successore
di Blume, che da tempo è sotto pressione da parte degli azionisti
per porre fine al suo doppio incarico, a fronte delle performance giudicate deludenti
della casa d'auto di lusso (le vendite in Cina sono crollate del 26% nei primi nove mesi dell'anno). Il manager infatti alla guida di Porsche dall'ottobre 2015 ed ha assunto l'ulteriore ruolo di CEO di Volkswagen nel settembre 2022.
A livello comparativo su base settimanale, il trend delle azioni Porsche
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Porsche
rispetto all'indice.
La situazione di medio periodo di Porsche
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 41,61 Euro. Supporto visto a quota 40,91. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 42,31.