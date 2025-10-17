Milano 10:51
Porsche dimessa nonostante rumors nomina successore Blume
(Teleborsa) - Non brilla la Porsche alla Borsa di Francoforte, registrando un calo dell'1,11% rispetto alla seduta precedente, a dispetto delle indiscrezioni di stampa che danno per imminente la nomina di un successore del CEO Oliver Blume.

Stando a quanto riportato dalla testata tedesca Bild, il consiglio di sorveglianza di Porsche ha concordato la nomina del successore di Blume, che da tempo è sotto pressione da parte degli azionisti per porre fine al suo doppio incarico, a fronte delle performance giudicate deludenti della casa d'auto di lusso (le vendite in Cina sono crollate del 26% nei primi nove mesi dell'anno). Il manager infatti alla guida di Porsche dall'ottobre 2015 ed ha assunto l'ulteriore ruolo di CEO di Volkswagen nel settembre 2022.

A livello comparativo su base settimanale, il trend delle azioni Porsche evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Porsche rispetto all'indice.

La situazione di medio periodo di Porsche resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 41,61 Euro. Supporto visto a quota 40,91. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 42,31.
