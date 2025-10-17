Milano 16:59
Trawell, nuovo bond sottoscritto da Cassa Depositi e Prestiti

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Trawell ha deliberato in data odierna l’emissione, entro il 15 novembre 2025, di un prestito obbligazionario non convertibile, di ammontare nominale complessivo pari a massimi Euro 3.000.000 e rappresentato da massime n. 30 obbligazioni del valore nominale di Euro 100.000,00 ciascuna, emesse alla pari, e, dunque, al prezzo di Euro 100.000,00 ciascuna.

Il Prestito Obbligazionario è riservato alla sottoscrizione di investitori "qualificati".

In particolare, il Prestito Obbligazionario sarà inizialmente sottoscritto in via integrale da Equita SIM in qualità di dealer e prontamente trasferito a Cassa Depositi e Prestiti in qualità di istituto finanziatore.
