Volvo, utili in calo nel 3° trimestre con minore domanda camion

(Teleborsa) - Volvo ha chiuso il terzo trimestre con un utile in calo
, a causa della minore domanda di camion
in Nord e Sud America e dell'aumento dei costi.Il fatturato netto è diminuito del 5% a 110,7 miliardi di corone svedesi
, rispetto ai 117 miliardi di corone dell'anno precedente, sebbene le vendite al netto degli effetti valutari siano aumentate dell'1%. L'utile operativo rettificato è diminuito del 17% a 11,7 miliardi
di corone dai 14,1 miliardi precedenti, con un margine operativo rettificato in calo dal 12% al 10,6%. L'utile operativo reported si è attestato a 12,5 miliardi di corone svedesi, a seguito delle entrate derivanti dalla cessione della partecipazione di Volvo Construction Equipment in SDLG .
La divisione camion
, il business più importante di Volvo, ha registrato un rallentamento in diverse regioni, riportando un calo delle consegne del 4% a 44.631 camion. Il fatturato netto è diminuito del 7%. Volvo Buses
ha registrato un calo del 13% nelle consegne a 1.393 unità, e un calo del 22% negli ordini a 1.311, mentre il fatturato rettificato per gli effetti valutari è aumentato del 4%. Il fatturato netto di Volvo Construction Equipment
invece è aumentato dell'1% a 18,9 miliardi di corone svedesi e dell'8% al netto degli effetti valutari.
L'utile del periodo del Gruppo ammonta a 7,6 miliardi di corone svedesi
, in calo di quasi un terzo rispetto ai 10,1 miliardi di corone precedenti, mentre l'EPS si è attestato di 3,71 corone svedesi
, in calo rispetto ai 4,93 corone svedesi del terzo trimestre del 2024.
Il flusso di cassa operativo
delle attività industriali è risultato negativo per 1,7 miliardi di corone svedesi. La posizione finanziaria netta
delle attività industriali è pari a 45,4 miliardi di corone svedesi, in calo rispetto ai 62,9 miliardi di corone precedenti.