Volvo, utili in calo nel 3° trimestre con minore domanda camion

(Teleborsa) -, a causa dellain Nord e Sud America e dell'aumento dei costi., rispetto ai 117 miliardi di corone dell'anno precedente, sebbene le vendite al netto degli effetti valutari siano aumentate dell'1%.di corone dai 14,1 miliardi precedenti, con un margine operativo rettificato in calo dal 12% al 10,6%. L'utile operativo reported si è attestato a 12,5 miliardi di corone svedesi, a seguito delle entrate derivanti dalla cessione della partecipazione di Volvo Construction Equipment in SDLG .La, il business più importante di Volvo, ha registrato un rallentamento in diverse regioni, riportando un calo delle consegne del 4% a 44.631 camion. Il fatturato netto è diminuito del 7%.ha registrato un calo del 13% nelle consegne a 1.393 unità, e un calo del 22% negli ordini a 1.311, mentre il fatturato rettificato per gli effetti valutari è aumentato del 4%. Il fatturato netto diinvece è aumentato dell'1% a 18,9 miliardi di corone svedesi e dell'8% al netto degli effetti valutari., in calo di quasi un terzo rispetto ai 10,1 miliardi di corone precedenti, mentre, in calo rispetto ai 4,93 corone svedesi del terzo trimestre del 2024.Ildelle attività industriali è risultato negativo per 1,7 miliardi di corone svedesi. Ladelle attività industriali è pari a 45,4 miliardi di corone svedesi, in calo rispetto ai 62,9 miliardi di corone precedenti.