Milano 16:16
42.439 +1,63%
Nasdaq 16:16
25.064 +0,99%
Dow Jones 16:16
46.475 +0,62%
Londra 16:16
9.406 +0,55%
Francoforte 16:15
24.234 +1,69%

BasicNet acquista 43.000 azioni proprie

Azioni proprie, Finanza
BasicNet acquista 43.000 azioni proprie
(Teleborsa) - BasicNet, ha comunicato che dal 13 al 17 ottobre 2025, ha acquistato 43.000 azioni proprie al prezzo medio di 7,059 euro, per un controvalore pari a 303.526,10 euro, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.

A seguito degli acquisti comunicati, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene complessivamente 8.210.000 azioni proprie, pari al 15,204% del capitale sociale.

Nel frattempo, a Milano, peggiora la performance di BasicNet, con un ribasso dell'1,01%, portandosi a 6,87 euro.
Condividi
```