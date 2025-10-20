Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini

(Teleborsa) - Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari
, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee, in avvio di settimana. I listini del Vecchio Continente seguono la scia positiva segnata dalle piazze asiatiche dove ha brillato la borsa di Tokyo che ha festeggiato l'accordo raggiunto per la formazione di un nuovo governo in Giappone. Sanae Takaichi è destinata a diventare la prima donna premier del Paese, grazie a un accordo storico tra il Partito Liberal Democratico e Nippon Ishin.
Nel frattempo, è entrata nel vivo la stagione delle trimestrali
, mentre gli occhi degli investitori si concentrano sui dati macro, in arrivo in settimana, in particolare sull’inflazione americana
che sarà letta in chiave Fed per la riunione di fine mese della banca centrale statunitense. E lo shutdown
inizia il 20esimo giorno.
L'Euro / Dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. Nessuna variazione significativa per l'oro
, che scambia sui valori della vigilia a 4.251,2 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 57,08 dollari per barile, con un calo dello 0,79%.
Lieve miglioramento dello spread
, che scende fino a +87 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,38%. Tra i mercati del Vecchio Continente
buona performance per Francoforte
, che cresce dell'1,01%, resistente Londra
, che segna un piccolo aumento dello 0,42%, e Parigi
avanza dello 0,58%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che mostra una plusvalenza dell'1,14%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
continua la giornata in aumento dell'1,15%. Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, sostenuta Banca Popolare di Sondrio
, con un discreto guadagno del 3,59%. Buoni spunti su BPER
, che mostra un ampio vantaggio del 3,57%.
Ben impostata Leonardo
, che mostra un incremento del 3,22%.
Tonica Banco BPM
che evidenzia un bel vantaggio del 2,33%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Avio
(+3,16%), Fincantieri
(+2,99%), Carel Industries
(+2,76%) e Moltiply Group
(+2,10%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Comer Industries
, che continua la seduta con -1,08%.
Discesa modesta per Cementir
, che cede un piccolo -0,77%.
Pensosa Intercos
, con un calo frazionale dello 0,66%.