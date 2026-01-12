Andamento in rosso per l'azionario europeo. Giù anche Piazza Affari

euro / dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli investitori che valutano gli sviluppi geopolitici in Iran e la rinnovata pressione sul presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. In primo piano anche la Groenlandia, l'agenda macro e la earning season Usa.Alti funzionari iraniani hanno avvertito domenica che il governo nazionalese Washington dovesse attaccare per prima.Nel frattempo i procuratori statunitensi hanno avviato un’riguardo alla ristrutturazione della sede centrale della banca a Washington. Powell, il cui mandato scadrà a maggio, ha affermato che l'indagine è un altro tentativo di Trump di influenzare la politica monetaria della banca centrale e che non si sarebbe arreso alle pressioni.E non si attenua l’insistenza della Casa Bianca sulla Groenlandia: funzionari dell’amministrazione Trump incontreranno rappresentanti danesi questo mercoledì per discutere della Groenlandia, ha riferito domenica sera CBS News, citando fonti diplomatiche.In settimana il focus degli investitori sarà rivolto anche all'agenda macro, con l'di dicembre in uscita domani e i, con JPMorgan, Bank Of New York Mellon, Bank Of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley, Goldman Sachs e BlackRock.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,168. Giornata di forti guadagni per l', che segna un rialzo dell'1,62%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +70 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,46%.piatta, che tiene la parità, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,37%.Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,39%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 48.357 punti.Consolida i livelli della vigilia il(-0,05%); sulla stessa tendenza, sulla parità il(+0,2%).di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 3,95%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,40%. Guadagno moderato per, che avanza dell'1,14%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,91%. Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,14%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,04%.scende dell'1,84%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,47%.Tra i(+3,41%),(+2,18%),(+1,93%) e(+1,35%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,29%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,10%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,09%.