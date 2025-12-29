Borse europee deboli, Milano inclusa

(Teleborsa) - Avvio di seduta all'insegna della debolezza per le principali piazze europee
, sulla scia dei cali messi a segno dai mercati asiatici stamane e in cerca di direzione nell'ultima settimana di negoziazioni dell'anno. Intanto le prospettive di pace in Ucraina affossano il comparto della sicurezza: a Piazza Affari scendono i titoli Leonardo e Fincantieri.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%, mentre gli investitori puntano su almeno due tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, nel 2026. L'Oro
è in calo (-1,07%) e si attesta su 4.484,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,17%), raggiunge 57,41 dollari per barile.
Lo Spread
fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,39% a quota +71 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,49%. Tra i listini europei
ferma Francoforte
, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata Londra
, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per Parigi
, che passa di mano sulla parità. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,24% sul FTSE MIB
, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share
(Piazza Affari
), che si posiziona a 47.212 punti, in prossimità dei livelli precedenti.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, sostanzialmente tonico Nexi
, che registra una plusvalenza dell'1,24%.
Guadagno moderato per DiaSorin
, che avanza dell'1,23%.
Piccoli passi in avanti per Campari
, che segna un incremento marginale dello 0,84%.
Giornata moderatamente positiva per Tenaris
, che sale di un frazionale +0,58%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Leonardo
, che prosegue le contrattazioni a -4,21%.
Si concentrano le vendite su Fincantieri
, che soffre un calo del 2,79%.
Tentenna Telecom Italia
, con un modesto ribasso dello 0,97%.
Giornata fiacca per Lottomatica
, che segna un calo dello 0,62%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Sesa
(+3,81%), Caltagirone SpA
(+2,45%), Ferragamo
(+1,49%) e Cementir
(+1,27%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Avio
, che prosegue le contrattazioni a -2,38%.
Piccola perdita per Philogen
, che scambia con un -1,28%.