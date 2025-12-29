Borse europee deboli, Milano inclusa

Euro / dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Piazza Affari

Nexi

DiaSorin

Campari

Tenaris

Leonardo

Fincantieri

Telecom Italia

Lottomatica

Sesa

Caltagirone SpA

Ferragamo

Cementir

Avio

Philogen

(Teleborsa) -, sulla scia dei cali messi a segno dai mercati asiatici stamane e in cerca di direzione nell'ultima settimana di negoziazioni dell'anno. Intanto le prospettive di pace in Ucraina affossano il comparto della sicurezza: a Piazza Affari scendono i titoli Leonardo e Fincantieri.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%, mentre gli investitori puntano su almeno due tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, nel 2026. L'è in calo (-1,07%) e si attesta su 4.484,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,17%), raggiunge 57,41 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,39% a quota +71 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,49%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,24% sul, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 47.212 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Tra lea grande capitalizzazione, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,24%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,23%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,84%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,58%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,21%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,79%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,97%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,62%.Tra i(+3,81%),(+2,45%),(+1,49%) e(+1,27%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,38%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,28%.