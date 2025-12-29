Milano 9:28
44.476 -0,29%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 9:28
9.866 -0,05%
24.307 -0,14%

Borse europee deboli, Milano inclusa

Giù i titoli della difesa a Piazza Affari

(Teleborsa) - Avvio di seduta all'insegna della debolezza per le principali piazze europee, sulla scia dei cali messi a segno dai mercati asiatici stamane e in cerca di direzione nell'ultima settimana di negoziazioni dell'anno. Intanto le prospettive di pace in Ucraina affossano il comparto della sicurezza: a Piazza Affari scendono i titoli Leonardo e Fincantieri.

L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%, mentre gli investitori puntano su almeno due tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, nel 2026. L'Oro è in calo (-1,07%) e si attesta su 4.484,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,17%), raggiunge 57,41 dollari per barile.

Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,39% a quota +71 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,49%.

Tra i listini europei ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per Parigi, che passa di mano sulla parità. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,24% sul FTSE MIB, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 47.212 punti, in prossimità dei livelli precedenti.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, sostanzialmente tonico Nexi, che registra una plusvalenza dell'1,24%.

Guadagno moderato per DiaSorin, che avanza dell'1,23%.

Piccoli passi in avanti per Campari, che segna un incremento marginale dello 0,84%.

Giornata moderatamente positiva per Tenaris, che sale di un frazionale +0,58%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Leonardo, che prosegue le contrattazioni a -4,21%.

Si concentrano le vendite su Fincantieri, che soffre un calo del 2,79%.

Tentenna Telecom Italia, con un modesto ribasso dello 0,97%.

Giornata fiacca per Lottomatica, che segna un calo dello 0,62%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Sesa (+3,81%), Caltagirone SpA (+2,45%), Ferragamo (+1,49%) e Cementir (+1,27%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Avio, che prosegue le contrattazioni a -2,38%.

Piccola perdita per Philogen, che scambia con un -1,28%.
