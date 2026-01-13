Partenza cauta per i listini europei, occhi puntati sull'inflazione Usa

(Teleborsa) - Partenza cauta per le borse del Vecchio Continente
, che scambiano sui livelli della vigilia.
A Piazza Affari
parte molto bene DiaSorin
mentre inizia in salita la seduta di Fincantieri
. In leggero calo Ferrari
– dopo il declassamento a Hold di Hsbc che ha tagliato anche il target price
da 415 a 345 euro – e Leonardo
, con Deutsche Bank che ha tagliato a "Hold" da "Buy" la raccomandazione sul titolo del big della difesa. Scambia sulla parità invece STMicroelectronics
dopo che Jefferies ha incrementato a 29 euro per azione (dai precedenti 26 euro) il target price, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.
Partenza in lieve rialzo per il settore bancario
mentre alcune indiscrezioni
vorrebbero Unicredit
impegnata valutare l'entrata nel capitale di Monte dei Paschi di Siena e Generali attraverso la partecipazione di Delfin.
Occhi puntati però agli Stati Uniti
dove in apertura di seduta (quindi nel primo pomeriggio in Italia) verranno pubblicati i primi dati sull'inflazione a dicembre.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,166. L'Oro
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.590,4 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 59,78 dollari per barile.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +69 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,45%. Tra gli indici di Eurolandia
trascurata Francoforte
, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per Londra
, che passa di mano sulla parità, e sottotono Parigi
che mostra una limatura dello 0,22%.
Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che si attesta a 45.757 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 48.562 punti, sui livelli della vigilia.
Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(0%); in lieve ribasso il FTSE Italia Star
(-0,22%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo DiaSorin
(+3,40%), Banca MPS
(+1,63%), Saipem
(+1,35%) e Mediobanca
(+1,05%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Fincantieri
, che prosegue le contrattazioni a -3,90%.
Si concentrano le vendite su Nexi
, che soffre un calo del 2,40%.
Vendite su Buzzi
, che registra un ribasso dell'1,83%.
Deludente Moncler
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Ferretti
(+3,02%), Pirelli
(+2,84%), Banco di Desio e della Brianza
(+1,56%) e Juventus
(+1,09%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su ENAV
, che continua la seduta con -1,56%.
Fiacca Avio
, che mostra un piccolo decremento dell'1,47%.
Discesa modesta per Cementir
, che cede un piccolo -1,41%.
Pensosa Carel Industries
, con un calo frazionale dell'1,02%.