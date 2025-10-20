Milano 17:35
BTP Valore, nel primo giorno adesioni sfiorano i 5,4 miliardi di euro
(Teleborsa) - Sfiorano i 5,4 miliardi di euro le adesioni al nuovo Btp Valore al termine del primo giorno di collocamento in cui sono stati sottoscritti oltre 154.300 contratti. Il titolo, dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori, ha durata di 7 anni e prevede cedole nominali pagate ogni tre mesi in crescita dal 2,60% nei primi tre anni, al 3,10% per il quarto e quinto anni fino al 4,00% per gli ultimi due anni. Previsto un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito.

Il collocamento proseguirà domani e fino alle 13 di venerdì 24 ottobre, salvo chiusura anticipata.

"Un titolo molto buono e conveniente considerando la stessa scadenza sul mercato secondario. Infatti, nel giorno della comunicazione delle cedole, il Btp sul secondario a scadenza 7 anni quotava un rendimento del 2,93%. Confrontando questo rendimento con il rendimento annuale medio di questo Btp, che ricordiamo ha cedole step up crescenti negli anni, vediamo che il rendimento é del 3,14% annuo (3,26% se consideriamo di portarlo a scadenza e ricevere il bonus di 0,8%)", ha commentato David Pascucci, analista dei mercati per XTB.

"In sostanza questo titolo è molto conveniente rispetto al Btp sul secondario – ha aggiunto Pascucci –. Inoltre il meccanismo step up che vede cedole crescenti dopo i primi 3 anni, é un ottimo deterrente in caso di smobilizzazione anticipata dell’investimento, arrivando infatti al rendimento del 4% negli ultimi due anni di vita dell’obbligazione".

"I numeri parlano chiaramente, questo Btp ha un’ottima quotazione del premio al rischio, un titolo buono per i risparmiatori che prevedono di immobilizzare il proprio capitale per 7 anni guadagnando circa un 20% (19,9% netto, 22,8% lordo)", ha concluso.
