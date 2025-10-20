Cube Labs, valore medio degli asset in crescita del 17,5% a 109,9 milioni di euro

(Teleborsa) - Cube Labs
, venture builder quotato su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO), ha pubblicato l’Asset Valuation Report 2024
, redatto da Venture Valuation AG, società svizzera specializzata nel settore life science.
La valutazione
, basata sui dati al 31 dicembre 2024 e aggiornata a ottobre 2025, ha stimato il valore complessivo degli asset detenuti da 14 delle 17 partecipate di Cube Labs in un range compreso tra 82,0 e 147,2 milioni di euro, con un valore medio di 109,9 milioni
, in crescita del 17,5% rispetto ai 93,5 milioni dell’anno precedente.
Considerando le partecipazioni dirette
e indirette
della società, il valore attribuibile a Cube Labs risulta compreso tra 52,8 e 95,3 milioni di euro, con un valore medio di 71 milioni
.