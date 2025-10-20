Milano 17:35
Cube Labs, valore medio degli asset in crescita del 17,5% a 109,9 milioni di euro

(Teleborsa) - Cube Labs, venture builder quotato su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO), ha pubblicato l’Asset Valuation Report 2024, redatto da Venture Valuation AG, società svizzera specializzata nel settore life science.

La valutazione, basata sui dati al 31 dicembre 2024 e aggiornata a ottobre 2025, ha stimato il valore complessivo degli asset detenuti da 14 delle 17 partecipate di Cube Labs in un range compreso tra 82,0 e 147,2 milioni di euro, con un valore medio di 109,9 milioni, in crescita del 17,5% rispetto ai 93,5 milioni dell’anno precedente.

Considerando le partecipazioni dirette e indirette della società, il valore attribuibile a Cube Labs risulta compreso tra 52,8 e 95,3 milioni di euro, con un valore medio di 71 milioni.
