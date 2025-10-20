Edilizia pubblica: i nuovi CAM valorizzano il legno per la decarbonizzazione

(Teleborsa) -, che rappresenta oltre 850 imprese del settore ed è punto di riferimento per i settori industriali del legno con particolare riferimento ai segmenti industriali di edilizia in legno e imballaggi, accoglie con favore la prossima pubblicazione indedicati all’edilizia con cui, riconoscendone il ruolo chiave in un processo di decarbonizzazione del settore edile e non solo.Attraverso l’introduzione del Criterio 2.6.7, irivolgono infatti particolare attenzione aistabilendo la definizione di un criterio premiante perdei prodotti da costruzione.Si tratta di un passo fondamentale chesoprattutto in un momento così complesso per il mercato. Secondo i dati dell', il settore delle opere in legno (a destinazione residenziale) ha infatti registrato una, conle stime derivanti dall’analisi del mercato edile all’interno del primo semestre indicano un'ulteriore contrazione per le. In questo scenario, è facile comprendere come la spinta della Pubblica Amministrazione all'utilizzo di strutture in legno, grazie ai fondi del PNRR, possa assumere un ruolo strategico per lo sviluppo e la tenuta della filiera del legno e non solo."Il prossimo Decreto recante i nuovi Criteri Ambientali Minimi rappresenta un importante riconoscimento per la nostra filiera", spiega. "Vedere riconosciuto per la prima volta in Italia il valore del legno strutturale, attraverso la definizione di un Criterio Premiante dedicato ai materiali rinnovabili, non è solo un incentivo, mache è di riferimento in un. Questo nuovo Criterio declina così un elemento ecologico verso la creazione di un modello economico, sensibilizzando la Pubblica Amministrazione verso scelte che possono valore per il paesaggio forestale e per l'economia del Paese e che, di fatto, possono trasformare il settore edile da elemento emissivo a bacino di carbonio".Basti pensare che, secondo uno studio del, se l’80?% delle nuove costruzioni in Europa venisse realizzato in legno,— quasi il 47?% delle emissioni annuali dell’industria edile Europea.Se da un lato il prossimo Decreto recante i nuovi Criteri Ambientali Minimi segna una direzione corretta, dall'altro evidenzia. Secondo la Federazione Filiera Legno, per concretizzare appieno il potenziale dell'edilizia in legno in Italia è fondamentale proseguire nello sviluppo di un "". Il percorso deve necessariamente passare dalla condivisione di una Roadmap di medio periodo con tutti gli stakeholder e i decisori politici."II prossimo passo - ricorda- sarà integrare in modo sinergico le politiche di sostenibilità. Infatti, all’interno di un quadro di cambiamenti climatici e di migrazione delle specie forestali,. Definire piantagioni specializzate per la definizione di assortimenti nazionali e utilizzare meglio l’attuale copertura forestale sono due azioni sinergiche al fine di promuovere uno sviluppo della nostra filiera resiliente e innovativo. In quest’ottica, la partnership tra governo, industria e stakeholder è fondamentale per realizzare una visione sostenibile del nostro abitare, della nostra industria e del nostro paesaggio".