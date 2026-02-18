KEY 2026 a Rimini: tre giorni di innovazione e finanza per la transizione energetica

(Teleborsa) - Un’agenda per. È il programma, l’evento didi riferimento in, in programma dal. Con un calendario diporta al centro il tema della finanza e del controllo dei costi energetici con contenuti di alta qualità, rigorosi e scientifici, che offriranno uno spazio di confronto qualificato e un’occasione di formazione, informazione e aggiornamento professionale. Il programma eventi è insul sito web della manifestazione.: l’evento analizza le sfide che il mutato contesto geopolitico ed economico pone alle politiche di decarbonizzazione, mettendo al centro il tema della sostenibilità economica e sociale della transizione energetica ed evidenziando come governance, politiche di supporto e capacità di innovazione siano decisive per rendere la transizione un’opportunità concreta di sviluppo industriale ed economico. Sarà presentato uno studio di, che approfondirà il rapporto tra transizione e competitività delle imprese europee e italiane, con un focus specifico dedicato all’Italia, alla triade generazione-accumuli-reti e all’evoluzione della domanda energetica, influenzata da digitalizzazione, Intelligenza Artificiale e data center.Ilquest’anno punta i riflettori su temi di particolare attualità: innovazione tecnologica, evoluzione normativa e futuro del fotovoltaico. L’evento offrirà una giornata di dibattiti e approfondimenti con esperti, imprese e istituzioni su materiali e tecnologie avanzate per il FV, prospettive della manifattura nazionale e l’applicazione delle regole NZIA per il FER X. Una, con casi su manutenzione predittiva e cybersecurity. Nel pomeriggio sono previste sessioni parallele dedicate alle normative ambientali e al fine vita dei moduli, nonché all’agrifotovoltaico con esperienze operative e prospettive regionali.L’incontro Intelligenza Artificiale a supporto dellacostruito rappresenta un momento di confronto con esperti e professionisti di livello internazionale, sulle più recenti innovazioni, tecnologie e progetti che impiegano l’Intelligenza Artificiale a supporto della decarbonizzazione dell’ambiente costruito: una, con particolare attenzione alle ricadute in ambito industriale, urbano e civile, nonché alle opportunità per imprese, pubbliche amministrazioni e stakeholder del settore.Cleantech for Italy organizza, invece, l’incontroche riunirà scienziati, imprenditori, leader industriali e istituzioni per definire le priorità di una politica industriale europea fondata su innovazione, produttività e leadership tecnologica. Al centro della discussione lo spazio dell’Italia nel contesto del Clean Industrial Deal europeo.Il, organizza Energia e Innovazione: lacon l’obiettivo di analizzare le opportunità riservate al settore privato italiano e alla comunità scientifica, illustrando gli strumenti messi a disposizione dal MASE, le modalità di accesso ai bandi, i criteri di selezione e le possibili forme diinoltre presentate le iniziative prioritarie già avviate e le linee guida per la partecipazione attiva e qualificata del sistema Italia.Per la prima volta a KEY sarà presentato il Rapporto sullo stato della sostenibilità energetica nella filiera delle costruzioni realizzato in collaborazione con FEDERCOSTRUZIONI. Ile sezioni dedicate al contesto europeo e nazionale, all’analisi per comparti, agli indicatori aggregati e a una riflessione sulle traiettorie di transizione della filiera.Elemens organizza il convegno EPC e Finanza:tre tavole rotonde con l’obiettivo di mettere in contatto diretto banche ed EPC Contractor per favorire nuovi modelli di collaborazione e ridurre le barriere operative e finanziarie alla realizzazione degli impianti rinnovabili.In occasione dell’eventoverranno presentati i risultati di un sondaggio, condotto da ITALIA SOLARE e KEY – The Energy Transition Expo, sulla presenza femminile nel settore energetico.L’evento Strengthening collaboration between Italy and Japan on hydrogen technology innovations a cura dimira a rafforzare la partnership fra Italia e Giappone nel settore dell’idrogeno, con la partecipazione dell’Ambasciata d’Italia a Tokyo, del NEDO e di attori industriali di entrambi i Paesi.L’appuntamentocostituisce l’occasione per presentare uno studio sulle traiettorie di decarbonizzazione dell’economia europea, con particolare riferimento ai settori civile ed industriale e stima il contributo dell’efficienza energetica nell’affrontare queste sfide in un approccio integrato con le fonti di energia rinnovabile (FER), quantificandone i benefici addizionali rispetto ad un approccio separato. La ricerca caratterizza inoltre, nonché l’offerta delle ESCO per comprendere quali spazi di mercato si aprono agli operatori del settore.L’evento inDual harvest, double trouble: Tackling EPC barriers in agrivoltaics design a cura di PV Magazine affronterà le sfide tecniche e ingegneristiche da una prospettiva europea, mentre Solar PV/Wind and Battery Storage Systems: the key to energy self-sufficiency, Driving Africa’s Energy Transition di Res4Africa esplorerà una varietà di argomenti relativi ai sistemi di accumulo di energia tramite batterie e alla catena del valore del solare fotovoltaico nel continente africano.Nella giornata conclusiva di KEY 2026,Multiple financing instruments need to be scaled up to accelerate Africa’s energy future and to improve energy access.