KEY 2026 a Rimini: tre giorni di innovazione e finanza per la transizione energetica

(Teleborsa) - Un’agenda per leggere il presente e costruire il futuro del sistema energetico globale
. È il programma convegnistico di KEY – The Energy Transition Expo
, l’evento di Italian Exhibition Group (IEG)
di riferimento in Europa, Africa e bacino del Mediterraneo
, in programma dal 4 al 6 marzo alla Fiera di Rimini
. Con un calendario di oltre 150 eventi, di cui 90 a cura del Comitato Tecnico Scientifico e 18 internazionali, KEY 2026
porta al centro il tema della finanza e del controllo dei costi energetici con contenuti di alta qualità, rigorosi e scientifici, che offriranno uno spazio di confronto qualificato e un’occasione di formazione, informazione e aggiornamento professionale. Il programma eventi è in continuo aggiornamento e può essere consultato
sul sito web della manifestazione.Gli appuntamenti da non perdereMercoledì 4 marzo:KEY ENERGY SUMMIT
: l’evento analizza le sfide che il mutato contesto geopolitico ed economico pone alle politiche di decarbonizzazione, mettendo al centro il tema della sostenibilità economica e sociale della transizione energetica ed evidenziando come governance, politiche di supporto e capacità di innovazione siano decisive per rendere la transizione un’opportunità concreta di sviluppo industriale ed economico. Sarà presentato uno studio di Althesys per KEY
, che approfondirà il rapporto tra transizione e competitività delle imprese europee e italiane, con un focus specifico dedicato all’Italia, alla triade generazione-accumuli-reti e all’evoluzione della domanda energetica, influenzata da digitalizzazione, Intelligenza Artificiale e data center. Nell’Innovation Arena, la cerimonia di consegna del Premio Innovation Lorenzo Cagnoni.
Il ForumTech di ITALIA SOLARE
quest’anno punta i riflettori su temi di particolare attualità: innovazione tecnologica, evoluzione normativa e futuro del fotovoltaico. L’evento offrirà una giornata di dibattiti e approfondimenti con esperti, imprese e istituzioni su materiali e tecnologie avanzate per il FV, prospettive della manifattura nazionale e l’applicazione delle regole NZIA per il FER X. Una sessione sarà dedicata all’uso dell’Intelligenza Artificiale negli impianti fotovoltaici
, con casi su manutenzione predittiva e cybersecurity. Nel pomeriggio sono previste sessioni parallele dedicate alle normative ambientali e al fine vita dei moduli, nonché all’agrifotovoltaico con esperienze operative e prospettive regionali.
L’incontro Intelligenza Artificiale a supporto della decarbonizzazione dell’ambiente
costruito rappresenta un momento di confronto con esperti e professionisti di livello internazionale, sulle più recenti innovazioni, tecnologie e progetti che impiegano l’Intelligenza Artificiale a supporto della decarbonizzazione dell’ambiente costruito: una panoramica completa su applicazioni concrete, benefici, criticità e prospettive future
, con particolare attenzione alle ricadute in ambito industriale, urbano e civile, nonché alle opportunità per imprese, pubbliche amministrazioni e stakeholder del settore.
Cleantech for Italy organizza, invece, l’incontro Industrial Demand for Cleantech: Powering the Clean Industrial Deal
che riunirà scienziati, imprenditori, leader industriali e istituzioni per definire le priorità di una politica industriale europea fondata su innovazione, produttività e leadership tecnologica. Al centro della discussione lo spazio dell’Italia nel contesto del Clean Industrial Deal europeo.Giovedì 5 marzo:
Il MASE, con United Nations Development Programme (UNDP) e UN Environment Programme (UNEP)
, organizza Energia e Innovazione: la Cooperazione Internazionale del MASE per la Transizione Energetica
con l’obiettivo di analizzare le opportunità riservate al settore privato italiano e alla comunità scientifica, illustrando gli strumenti messi a disposizione dal MASE, le modalità di accesso ai bandi, i criteri di selezione e le possibili forme di collaborazione pubblico-privata nell’ambito dei programmi di cooperazione internazionale. Saranno
inoltre presentate le iniziative prioritarie già avviate e le linee guida per la partecipazione attiva e qualificata del sistema Italia.
Per la prima volta a KEY sarà presentato il Rapporto sullo stato della sostenibilità energetica nella filiera delle costruzioni realizzato in collaborazione con FEDERCOSTRUZIONI. Il documento includerà un’analisi critica e comparativa con i principali strumenti e indirizzi di riferimento (LCA, nuova EPBD, CAM, ESG/CSRD)
e sezioni dedicate al contesto europeo e nazionale, all’analisi per comparti, agli indicatori aggregati e a una riflessione sulle traiettorie di transizione della filiera.
Elemens organizza il convegno EPC e Finanza: la nuova fase delle rinnovabili:
tre tavole rotonde con l’obiettivo di mettere in contatto diretto banche ed EPC Contractor per favorire nuovi modelli di collaborazione e ridurre le barriere operative e finanziarie alla realizzazione degli impianti rinnovabili.
In occasione dell’evento Donne nel settore energetico: numeri, ruoli e dinamiche di lavoro
verranno presentati i risultati di un sondaggio, condotto da ITALIA SOLARE e KEY – The Energy Transition Expo, sulla presenza femminile nel settore energetico.
L’evento Strengthening collaboration between Italy and Japan on hydrogen technology innovations a cura di H2IT, Cluster Greentech e JH2A – Japan Hydrogen Association
mira a rafforzare la partnership fra Italia e Giappone nel settore dell’idrogeno, con la partecipazione dell’Ambasciata d’Italia a Tokyo, del NEDO e di attori industriali di entrambi i Paesi.
L’appuntamento La centralità dell’Efficienza energetica per la competitività, la sicurezza energetica e la decarbonizzazione a cura di AGICI
costituisce l’occasione per presentare uno studio sulle traiettorie di decarbonizzazione dell’economia europea, con particolare riferimento ai settori civile ed industriale e stima il contributo dell’efficienza energetica nell’affrontare queste sfide in un approccio integrato con le fonti di energia rinnovabile (FER), quantificandone i benefici addizionali rispetto ad un approccio separato. La ricerca caratterizza inoltre la domanda di decarbonizzazione di famiglie e imprese
, nonché l’offerta delle ESCO per comprendere quali spazi di mercato si aprono agli operatori del settore.
L’evento in lingua inglese
Dual harvest, double trouble: Tackling EPC barriers in agrivoltaics design a cura di PV Magazine affronterà le sfide tecniche e ingegneristiche da una prospettiva europea, mentre Solar PV/Wind and Battery Storage Systems: the key to energy self-sufficiency, Driving Africa’s Energy Transition di Res4Africa esplorerà una varietà di argomenti relativi ai sistemi di accumulo di energia tramite batterie e alla catena del valore del solare fotovoltaico nel continente africano.Venerdì 6 marzo:
Nella giornata conclusiva di KEY 2026, Res4Africa cura il convegno
Multiple financing instruments need to be scaled up to accelerate Africa’s energy future and to improve energy access.