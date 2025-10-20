Generali, BPN Paribas ha una partecipazione potenziale del 5,39%

BNP Paribas

(Teleborsa) -ha unadel 5,39% in. È quanto emerge dalle comunicazioni dellarelative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 10 ottobre 2025. La partecipazione è detenuta tramite le societàBNP Paribas Financial Markets (5.15%), BNP Paribas Cardif e BNP Paribas Securities ServicesIn particolare, losono diritti di voto riferibili ad, l'sonocon date di scadenza comprese tra il 17/10/2025 e il 20/12/2030 e ilsono, con date di scadenza comprese tra il 09/03/2026 e il 23/04/2029 (per il 3.74%) e altri contratti Swap, Future e di opzione, con date di scadenza comprese tra il 19/12/2025 e il 20/12/2030.