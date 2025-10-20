Milano 17:35
Generali, BPN Paribas ha una partecipazione potenziale del 5,39%

(Teleborsa) - BNP Paribas ha una partecipazione potenziale del 5,39% in Generali. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 10 ottobre 2025. La partecipazione è detenuta tramite le società controllate BNP Paribas Financial Markets (5.15%), BNP Paribas Cardif e BNP Paribas Securities Services

In particolare, lo 0,26% sono diritti di voto riferibili ad azioni, l'1,28% sono contratti di opzione "Vanilla" con date di scadenza comprese tra il 17/10/2025 e il 20/12/2030 e il 3,85% sono Contratti Total Return Swap, con date di scadenza comprese tra il 09/03/2026 e il 23/04/2029 (per il 3.74%) e altri contratti Swap, Future e di opzione, con date di scadenza comprese tra il 19/12/2025 e il 20/12/2030.
