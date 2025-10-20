Integrae SIM, Barini: società EGM hanno grande potenziale di crescita, gap può essere colmato





(Teleborsa) - "Abbiamo fotografato loa fine di maggio di quest'anno, in un report che ha realizzato il nostro ufficio studi e che ha fatto la fotografia su tre aspetti fondamentali: intanto i bilanci chiusi a fine esercizio 2024 che sono stati riportati alla fine di giugno, le valutazioni degli analisti inteso come consensus, e naturalmente anche quelli che sono gli andamenti prospettici quindi il consensus come vede da qui a due anni in queste aziende. E i". Lo ha detto a Teleborsa, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana."Intanto perché le aziende sono cresciute nel 2024 sia a livello di margini che di fatturato, parliamo a livello mediano, e cresceranno ancora sulla base delle stime 2025 e hanno valutazioni contenute: parliamo di una volta il fatturato e sette volte l'EBITDA, che rispetto ai tassi di crescita attesi ma anche presentati in occasione dell'ultimo esercizio concluso si possono considerare convenienti rispetto alle valutazioni che abbiamo per esempio su altri titoli che fanno parte diciamo del listino principale, delle blue chip - ha spiegato - Quindi questi sono una serie di fattori che. E questo lo rileviamo anche guardando il differenziale tra i prezzi di Borsa e i target medi dei singoli titoli in base al consensus: parliamo di un potenziale di rialzo, rispetto ai target price e ai fair value, superiore al 60%. Quindi il mercato, non solo noi, vede delle prospettive. Certo, ancora da inizio anno l'indice del listino EGM sottoperforma il listino principale - con un +9% rispetto a quasi +30%. È un gap che noi pensiamo possa essere colmato"."Nel ciclo di vita di un'impresa c'è una fase di raccolta di capitali, di sviluppo, di consolidamento e anche di exit, per cui ci sta benissimo che dei fondi di private equity acquisiscano delle aziende quotate anche sul listino Euronext Growth Milan o sul listino principale, perché ci vedono delle opportunità - ha detto Barini - Noi. Noi ci definiamo quasi dei coach degli imprenditori perché lo portiamo ad aprire il proprio capitale, che è una trasformazione fortissima per le piccole e medie imprese italiane, con grandi benefici che abbiamo visto essere: l'iniezione di capitale fresco, ma anche la managerializzazione, il miglioramento delle performance aziendali, il sistema di controllo di gestione, la proiezione internazionale, la reputazione. E ottenute queste cose ci sta che poi magari si parli con altri interlocutori"."Il Governo è da qualche anno che sta supportando questo percorso, perché vede il mercato dei capitali come una leva di crescita per il paese. Recentemente sono state delineate una serie di riforme del TUF, il Testo Unico della Finanza, che era da anni che aveva qualche manutenzione, ma mai una grande riforma - ha sottolineato il Senior Banker di Integrae SIM - Ora intravediamo anche questo all'orizzonte, che fa seguito a tutta una serie di altre iniziative, dal libro bianco alla Legge Capitali, dai nuovi PIR al fondo di CDP insieme ad altre istituzioni finanziarie. Tutti questi strumenti"."Il lavoro che facciamo noi intermediari finanziari è quello di dare visibilità a queste bellissime storie d'impresa, perché c'è tanto rumore, tanta informazione - ha sostenuto - Quindi è, lo devono fare parlando con gli investitori in eventi come questo o in altri che organizziamo anche direttamente noi. Lo devono fare attraverso il mondo dei canali di informazione finanziaria che sono fondamentali, che tengono quotidianamente i riflettori accesi, perché attraverso il flusso di notizie ben canalizzato e ben gestito si può creare valore".