iPratico integra Soplaya: una rivoluzione di semplicità dal procurement alla vendita

(Teleborsa) -, la fiera mondiale dedicata al mondo della ristorazione e dell’accoglienza, con le sue, dall'integrazione pervasiva dell'intelligenza artificiale in tutti i servizi rivolti al ristoratore ed al cliente, ma anche con l'integrazione di nuove funzionalità per la gestione delle forniture e del magazzino. Questo l'obiettivo di, la piattaforma tecnologica integrata da iPratico che consente anche di gestire gli ordini dei ristoratori con un unico click e l'aiuti dell'intelligenza artificiale. Ne ha parlato, Fondatore e Amministratore delegato di iPratico al Salone in corso alla fiera di Milano Rho."E' già tempo che abbiamo implementato l'intelligenza artificiale nei nostri sistemi. Con intelligenza artificiale facciamo, quindi prevediamo quanti clienti entreranno nel punto vendita e che cosa ordineranno, in modo tale da poter ottimizzare acquisti, giacenze, minimizzare gli sprechi, ottimizzare i turni del personale. Con l'intelligenza artificiale e abbiamo il, quindi riusciamo a cogliere le opinioni dei clienti attraverso la lettura delle recensioni automatizzata e quindi avere delle indicazioni su comemigliorare il servizio alla clientela. Però, la sfida oggi è sempre più quella, non di presentare dei prodotti, ma presentare dei servizi che portino comodità"."E così abbiamo implementato anche l'intelligenza artificiale in tutti i nostri. I nostri sistemi di self-orde oggi hanno degli assistenti di intelligenza artificiale che aiutano il cliente a scegliere, a mettere in combinazione più prodotti, ad ottimizzare un menù. Questo siache deve fare un acquisto, una scelta, siache riesce adottimizzare i risultati attraverso delle combo, delle promozioni, dei suggerimenti che può dare automaticamente ai clienti al momento dell'acquisto"."Una. Quello che è da sempre stato lo strumento di vendita per il ristoratore, lo strumento di cassa che serviva a fare scontrini, fatture, prendere le ordinazioni, oggi diventa anche il principale strumento di acquisto. Lo strumento di cassa sa quello che vende, sa quanto ha in magazzino, è il primo a sapere quello che ti serve riacquistare per la tua attività"."Noi abbiamo integrato all'interno dei nostri sistemi di cassa la piattaforma leader oggi del procurement per la ristorazione, una startup veramente molto promettente che si chiama. Attraverso questa integrazione, i nostri ristoratori hanno la possibilità di utilizzare lo stesso strumento per poter vendere, raccogliere ordinazioni e riacquistare tutto quello che gli serve per portare avanti le loro attività, grazie ad un catalogo studiato apposta per loro a condizioni particolarmente vantaggiose"."Soplaya è una piattaforma che ormai da 8 anni aiuta oltre 2500 ristoratori a risparmiare 20 ore a settimana nella gestione degli acquisti, fino al 10% di food-cost, e aiuta a risparmiare anche in termini di bollette elettriche, spegnendo dei frigo all'interno delristorante e di conseguenza anche risparmiando spazio fisico all'interno del locale", spiega, Amministratore delegato di Soplaya."Soplaya è una piattaforma tecnologica che, dal ristoratore al produttore, e digitalizza tutti quegli aspetti che fanno perdere tempo, soldi e marginalità all'interno di tutta la filiera. Quindi il ristoratore tramite l'app e da oggi tramite anche l'integrazione, quindi direttamente nel punto cassa di iPratico, può gestire i suoi ordini, ordinare da tutti i fornitori con un unico ordine, una sola fattura, un solo pagamento e una consegna unificata, fresco, secco e surgelato".